A días de las elecciones en Provincia de Buenos Aires, el riesgo país superó los 900 puntos

El riesgo país superó los 900 puntos y tocó su nivel más alto en casi 5 meses, al tiempo que l as acciones argentinas cerraron dispares este viernes en Wall Street.

El indicador se ubicó en 901 puntos, una suba del 0,9% en la jornada.

Desde EE.UU. Caputo, en la previa electoral, reconfirmó el rumbo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

Mercados y elecciones Inflación, dólar y elecciones: la Fundación Mediterranea advierte sobre la fragilidad de las bandas

En un clima previo a las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, el indicador elaborado JP Morgan se ubicó en el nivel más alto desde el 10 de abril.

Al cierre de la bolsa de Nueva York, los papeles argentinos presentaban terminaron con resultados mixtos . Entre los ganadores, las acciones de Ternium e Irsa encabezaron el listado, alzas de 2,2% y 2,1%, respectivamente. En el extremo opuesto, las mayores pérdidas fueron para Tenaris y Central Puerto, con sendas caídas de 2,7% y 1,8%

A nivel local, el S&P Merval cayó 0,3% en dólares, pero rescató un alza de 0,4% en pesos.

Por su parte, los principales índices de Wall Street se negociaron en terreno negativo luego de la difusión del dato de empleo en Estados Unidos, con una creación de puestos de trabajo muy inferior a la esperada.

Así, el índice Dow Jones cayó 0,5%; el índice S&P 500 bajó 0,3%, y el Nasdaq finalizó neutro.

El mercado estima que el Tesoro ya vendió casi US$400 millones para contener al dólar

Con la vigencia de la nueva etapa de la política cambiaria, las ventas oficiales se habrían acercado a los US$400 millones en tres días, según calculan los operadores. En ese período, el dólar bajó unos $10 y se mantiene en torno a $1375 en las pantallas del Banco Nación.

Desde este martes, el Tesoro empezó a intervenir con ventas de dólares en el mercado cambiario para aportar liquidez y mitigar los movimientos en la previa a las elecciones. Aunque decidió no informar sus movimientos.