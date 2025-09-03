En octubre próximo

San Rafael: así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, con nuevo horario y formato

La edición 2025 repite la sede del año pasado en San Rafael y ajusta agenda por la cercanía electoral. Entradas a la venta en los próximos días.

image

Nuevamente, se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones, tal como ocurrió por primera vez el año pasado, dejando de lado el Alto Belgrano y el salón propio de la entidad empresaria en el Alto del Algarrobal, habituales sedes en otras ocasiones.

Lee además
Felipe Osman cuenta su historia de vida a TVA. video
Vida cotidiana

Historia de vida: Felipe el hombre de los recreos en General Alvear
Escuela primaria del Normal de Tunuyán. video
Pedido formal

Reclamo en el Normal de Tunuyán: piden abordar situaciones de acoso laboral

En esta edición, comenzará más temprano, sumando un desayuno con la disertación de economía actual con Matías Surt y también con el objetivo de descomprimir las entrevistas de la prensa con los invitados en la previa del almuerzo.

Las entradas tendrán un valor de 100 mil pesos, la venta comenzará la próxima semana y a cargo del catering estará nuevamente la empresa Graciela Hisa Catering, firma experimentada en ese tipo de eventos.

Gabriel Brega cuenta detalles del próximo Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: ALMUERZO DE LAS FUERZAS VIVAS 2025

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén fortalece el reciclaje inclusivo con visitas guiadas y proyectos escolares

Godoy Cruz inauguró la ampliación del Centro Illia: atención más cómoda y eficiente

Maipú Municipio: descuento para cumplidores y planes para morosos, todo lo que hay que saber

San Rafael, polo de estudios: presentan 120 carreras para el ciclo 2026

Más facilidades para "ir yendo" a la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial: 3 pagos sin interés

Panaderías golpeadas: menos consumo y más competencia desleal en San Rafael

Ulpiano Suarez presentó su modelo de gestión en el Congreso de Ciudades Inteligentes

Luján de Cuyo afianza su liderazgo turístico con un acuerdo junto a Puerto Madryn

LO QUE SE LEE AHORA
panaderias golpeadas: menos consumo y mas competencia desleal en san rafael video
Crisis del sector

Panaderías golpeadas: menos consumo y más competencia desleal en San Rafael

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia
Efemérides

Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia

Te Puede Interesar

El Presidente cerró el acto en Moreno, de cara a las elecciones del domingo video
Cierre de campaña en PBA

Milei defendió a Karina: "Víctima de injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política"

Por Sitio Andino Política
Manso Menú busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta.
Convocatoria

"Manso Menú" busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta

Por Natalia Mantineo
El nuevo director de Aconcagua Energía aseguró que estabilizará la producción de petróleo en Mendoza
Producción

Cornejo y el potencial del no convencional de Mendoza: "Queremos consolidarnos en el mapa energético nacional"

Por Sitio Andino Economía