San Rafael: así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, con nuevo horario y formato

Nuevamente, se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones, tal como ocurrió por primera vez el año pasado, dejando de lado el Alto Belgrano y el salón propio de la entidad empresaria en el Alto del Algarrobal, habituales sedes en otras ocasiones.

En esta edición, comenzará más temprano, sumando un desayuno con la disertación de economía actual con Matías Surt y también con el objetivo de descomprimir las entrevistas de la prensa con los invitados en la previa del almuerzo.

Las entradas tendrán un valor de 100 mil pesos, la venta comenzará la próxima semana y a cargo del catering estará nuevamente la empresa Graciela Hisa Catering, firma experimentada en ese tipo de eventos.

SAN RAFAEL: ALMUERZO DE LAS FUERZAS VIVAS 2025