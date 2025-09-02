Salinas del Diamante: historia, sal de mesa y exploración de litio en el sur mendocino

Las Salinas del Diamante a unos 68 kilómetros de la ciudad de San Rafael recientemente han tomado notoriedad por los anuncios de cateos para encontrar sales de litio . Pero además de las sales de litio desde hace más de 100 años se cosecha la sal de mesa (cloruro de sodio). Esta zona tiene importancia minera, geológica y medioambiental .

El geólogo Luis Ballarini en diálogo con TVA manifestó sobre las Salinas: "Desde el geológico es una depresión donde hay unas acumulaciones de sales y sufre también un proceso en forma periódica de inundación de agua. Esa agua hace un proceso de elixir, de acción que disuelve esas sales que están. En ese periodo, en ese proceso de inundaciones y evaporación, es donde se produce la precipitación de esas sales que estaban disueltas en el agua . Al evaporarse el agua se precipitan las sales. Ahí viene después todo el proceso industrial de la cosecha de la sal. Por suerte la empresa decidió armar un pequeño museo donde se explica también todo el proceso, todos los tipos de sales que hay con distintas propiedades".

Ballarini siguió comentando: "Más allá de la explotación del cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros conocemos, hoy todos sabemos del crecimiento y la importancia y la valoración de los minerales de litio. También se encuentran, pero un poco lo que hablamos hay que hacer unos análisis. No en todos los salares se encuentra el litio también asociado. Si hay suficientes acumulaciones de esas sales de litio como para instalar un desarrollo, un emprendimiento comercial".

Agregando también; "Toda la República Argentina está dividida en pequeñas áreas de estudio. El caso nuestro acá donde tenemos ubicadas las Salinas corresponde a un área que es la hoja geológica 3569-4. Ahí está todo el estudio geológico de esa área . Hay un mapa donde aparecen los distintos tipos de roca, hay una descripción de las referencias, de todo eso. Entonces es una forma por ahí de uno salir al campo, salir con cierta información, tener la data de qué es lo que estamos viendo y dónde andamos".

Salinas del Diamante en San Rafael: la palabra del geólogo Luis Ballarini

Embed - SAN RAFAEL: SALINAS DEL DIAMANTE: MINERÍA Y MEDIOAMBIENTE

Salinas del Diamante en San Rafael, una mina de sal gigante

Ubicadas en el distrito El Nihuil, las Salinas del Diamante son un Área Nacional Protegida de la provincia de Mendoza, situada a 60 km de la ciudad de San Rafael y entre ésta y Malargüe, por lo que se puede acceder a ella a través de la ruta nacional 144. Se trata de un caso único en la región, constituido por una mina de sal gigante, a cielo abierto, ubicada al costado de la ruta. Es una región de paisaje patagónico de 2.500 hectáreas, de las cuales 1.000 se dedican a la producción comercial de sal. Es una verdadera laguna de sal, por la que se puede caminar….es el momento más impactante de la visita.

image

Recién a comienzos de 2015 se habilitó el ingreso para el público en general, después de 129 años de funcionamiento. Para poder hacer más viable la explotación turística del lugar, se instaló un Museo de la Sal, que funciona como punto informativo para los visitantes de las salinas. Posee datos históricos del lugar y muestras de sales provenientes de distintas salinas del mundo. Allí también pueden adquirirse productos como sales comestibles saborizadas con hierbas de la zona, limón, tomillo, chimichurri o con especias tradicionales y sales de baño. También se encuentra en las salinas la capilla de Nuestra Señora de Schoenstatt, un lugar con mucha paz y belleza.

Tanto en el ingreso al museo como en los alrededores de la salina se puede observar la maquinaria que antiguamente se utilizaba para la extracción de la sal.