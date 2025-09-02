Geología y Minería en San Rafael

Salinas del Diamante: historia, sal de mesa y exploración de litio en el sur mendocino

Además de la producción de sal de mesa, la zona es objeto de estudios para determinar la presencia de minerales estratégicos como el litio.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Las Salinas del Diamante a unos 68 kilómetros de la ciudad de San Rafael recientemente han tomado notoriedad por los anuncios de cateos para encontrar sales de litio. Pero además de las sales de litio desde hace más de 100 años se cosecha la sal de mesa (cloruro de sodio). Esta zona tiene importancia minera, geológica y medioambiental.

El geólogo Luis Ballarini en diálogo con TVA manifestó sobre las Salinas: "Desde el geológico es una depresión donde hay unas acumulaciones de sales y sufre también un proceso en forma periódica de inundación de agua. Esa agua hace un proceso de elixir, de acción que disuelve esas sales que están. En ese periodo, en ese proceso de inundaciones y evaporación, es donde se produce la precipitación de esas sales que estaban disueltas en el agua. Al evaporarse el agua se precipitan las sales. Ahí viene después todo el proceso industrial de la cosecha de la sal. Por suerte la empresa decidió armar un pequeño museo donde se explica también todo el proceso, todos los tipos de sales que hay con distintas propiedades".

Lee además
Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado de cara a las elecciones 2025.
Elecciones

Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado
tras 15 anos de espera, la tecnica 4-228 de malargüe tendra aulas en su predio video
Infraestructura

Tras 15 años de espera, la Técnica 4-228 de Malargüe tendrá aulas en su predio
image

Ballarini siguió comentando: "Más allá de la explotación del cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros conocemos, hoy todos sabemos del crecimiento y la importancia y la valoración de los minerales de litio. También se encuentran, pero un poco lo que hablamos hay que hacer unos análisis. No en todos los salares se encuentra el litio también asociado. Si hay suficientes acumulaciones de esas sales de litio como para instalar un desarrollo, un emprendimiento comercial".

image

Agregando también; "Toda la República Argentina está dividida en pequeñas áreas de estudio. El caso nuestro acá donde tenemos ubicadas las Salinas corresponde a un área que es la hoja geológica 3569-4. Ahí está todo el estudio geológico de esa área. Hay un mapa donde aparecen los distintos tipos de roca, hay una descripción de las referencias, de todo eso. Entonces es una forma por ahí de uno salir al campo, salir con cierta información, tener la data de qué es lo que estamos viendo y dónde andamos".

Salinas del Diamante en San Rafael: la palabra del geólogo Luis Ballarini

Embed - SAN RAFAEL: SALINAS DEL DIAMANTE: MINERÍA Y MEDIOAMBIENTE

Salinas del Diamante en San Rafael, una mina de sal gigante

Ubicadas en el distrito El Nihuil, las Salinas del Diamante son un Área Nacional Protegida de la provincia de Mendoza, situada a 60 km de la ciudad de San Rafael y entre ésta y Malargüe, por lo que se puede acceder a ella a través de la ruta nacional 144. Se trata de un caso único en la región, constituido por una mina de sal gigante, a cielo abierto, ubicada al costado de la ruta. Es una región de paisaje patagónico de 2.500 hectáreas, de las cuales 1.000 se dedican a la producción comercial de sal. Es una verdadera laguna de sal, por la que se puede caminar….es el momento más impactante de la visita.

image

Recién a comienzos de 2015 se habilitó el ingreso para el público en general, después de 129 años de funcionamiento. Para poder hacer más viable la explotación turística del lugar, se instaló un Museo de la Sal, que funciona como punto informativo para los visitantes de las salinas. Posee datos históricos del lugar y muestras de sales provenientes de distintas salinas del mundo. Allí también pueden adquirirse productos como sales comestibles saborizadas con hierbas de la zona, limón, tomillo, chimichurri o con especias tradicionales y sales de baño. También se encuentra en las salinas la capilla de Nuestra Señora de Schoenstatt, un lugar con mucha paz y belleza.

Tanto en el ingreso al museo como en los alrededores de la salina se puede observar la maquinaria que antiguamente se utilizaba para la extracción de la sal.

Temas
Seguí leyendo

General Alvear apuesta al agro: créditos a tasa cero y tecnología para productores hortícolas

San Rafael: estudiantes y municipio trabajan juntos en la plantación de árboles

"Educación Financiera para tu Vida": un evento gratuito para aprender a manejar el dinero

Laureano Quiroga, el atleta de San Carlos que correrá en España con la celeste y blanca

Maipú municipio formó a más de 700 alumnos en manipulación de alimentos para los Kioscos estudiantiles

¿Por qué fueron secuestrados en General Alvear más de 80 animales?

Femicidio de Rocío Collado: autoridades provinciales alertan sobre la importancia de la denuncia temprana

Los Tipitos y su magia sacudirán el Lineup de La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

LO QUE SE LEE AHORA
Secuestros de más de 80 vacas en General Alvear video
Seguridad rural

¿Por qué fueron secuestrados en General Alvear más de 80 animales?

Las Más Leídas

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dio el salto a Primera tras más de cien años de historia.
El Azul del parque

La Lepra, el ascenso a Primera y una historia de una pasión inexplicable

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este martes 2 de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 2 de septiembre

Te Puede Interesar

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Por Carla Canizzaro
La Justicia de Estados Unidos volvió a negar un planteo de Argentina
Nuevo revés

La jueza Preska rechazó un nuevo planteo argentino en el juicio por YPF en Nueva York

Por Sitio Andino Economía
Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado de cara a las elecciones 2025.
Elecciones

Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado

Por Florencia Martinez del Rio