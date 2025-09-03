Crisis del sector

Panaderías golpeadas: menos consumo y más competencia desleal en San Rafael

Comerciantes advierten que la suba de impuestos y el avance del mercado ilegal de panificados ponen en jaque a la actividad, con fuerte impacto en San Rafael.

Panadería San Rafael

En el departamento de San Rafael la situación es similar, las ventas han caído y aseguran que hay un fuerte crecimiento del mercado ilegal, ya que muchas personas se abocan a realizar panificados para subsistir, lo que consideran una competencia desleal.

Lee además
guaymallen convoca a escuelas a participar de un concurso de reciclaje de botellas pet
Conciencia Ecológica

Guaymallén convoca a escuelas a participar de un concurso de reciclaje de botellas PET
Panaderías: cuál es el nuevo perfil del consumidor mendocino
El nuevo perfil del consumidor

Panaderías en Mendoza: qué dijo la Asociación sobre cierres y consumo

Fabián Soto es panadero y comerciante y en diálogo con TVA comentó lo siguiente respecto a la situación del sector: "Las expectativas son bastantes bajas en ventas, esperábamos en las vacaciones haber alcanzado una recuperación, pero con esto de Las Leñas y su poca nieve y otros factores más nos impidieron salir de este mal momento. Respecto a los precios, hemos tenido incidencia en algunos insumos básicos, pero lo que generalmente está haciendo que esto no levante, son la suba en los impuestos y la venta no informal del pan, quienes compiten con un precio totalmente irrisorio comparado a nosotros, que además tenemos que afrontar una importante carga social".

Se redujo marcadamente el consumo de los panificados en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: PANADERÍAS: SAN RAFAEL NO ESCAPA A LA DIFÍCIL SITUACIÓN

Temas
Seguí leyendo

Más de 14.000 panaderías bajaron la persiana durante la gestión Milei

Cómo impacta el consumo de la pornografía en la vida íntima de la pareja

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios

Cómo comprar tecnología en Amazon desde Argentina y qué trámites exige ARCA

Más facilidades para "ir yendo" a la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial: 3 pagos sin interés

Ulpiano Suarez presentó su modelo de gestión en el Congreso de Ciudades Inteligentes

Luján de Cuyo afianza su liderazgo turístico con un acuerdo junto a Puerto Madryn

Godoy Cruz celebra el Día del Maestro con promociones en bares, cafés y restaurantes

LO QUE SE LEE AHORA
Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.
Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Te Puede Interesar

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Por Sitio Andino Sociedad
Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público
Fuertes críticas

Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público

Por Cecilia Zabala
Imagen generada con IA
Economia y elecciones

El precio del tiempo: el Gobierno sacrifica dólares y credibilidad para llegar a octubre

Por Marcelo López Álvarez