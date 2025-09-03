Panaderías golpeadas: menos consumo y más competencia desleal en San Rafael

Las panaderías del país atraviesan un momento delicado y, en Mendoza, muchos comercios tampoco se salvan. El consumo de pan y facturas se redujo , los costos subieron y gran parte de la actividad se mantiene en la informalidad, lo que dificulta medir con exactitud la cantidad de aperturas y cierres en la provincia.

En el departamento de San Rafael la situación es similar, las ventas han caído y aseguran que hay un fuerte crecimiento del mercado ilegal, ya que muchas personas se abocan a realizar panificados para subsistir, lo que consideran una competencia desleal.

Fabián Soto es panadero y comerciante y en diálogo con TVA comentó lo siguiente respecto a la situación del sector: "Las expectativas son bastantes bajas en ventas, esperábamos en las vacaciones haber alcanzado una recuperación, pero con esto de Las Leñas y su poca nieve y otros factores más nos impidieron salir de este mal momento. Respecto a los precios, hemos tenido incidencia en algunos insumos básicos, pero lo que generalmente está haciendo que esto no levante, son la suba en los impuestos y la venta no informal del pan, quienes compiten con un precio totalmente irrisorio comparado a nosotros, que además tenemos que afrontar una importante carga social".