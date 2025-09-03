San Rafael, polo de estudios: presentan 120 carreras para el ciclo 2026

Expo Educativa en San Rafael.

La propuesta en educación tiene lugar en las instalaciones del Centro Integrador Universitario (General Paz y Urquiza) durante las jornadas del miércoles 3 y jueves 4. La actividad -con entrada libre y gratuita se extienden -ambos días- de 10 a 19 para que todos puedan acercarse.

La Expo Educativa en San Rafael propone 120 carreras alternativas para el 2026 En total se presentan más de 120 carreras terciarias y universitarias, del ámbito público y privado por las que se puede optar en San Rafael.

San Rafael se consolidó como un gran centro de estudios de nivel superior, con alumnos que llegan desde diferentes departamentos de la provincia y otros puntos del país para poder capacitarse.

“Visitando la Expo Educativa van a encontrar todas las posibilidades que ofrece el nivel superior de San Rafael. En los stands se brinda la información con el detalle de cada una de las carreras”, explicó el coordinador de juventud de la comuna, Julen Rabino.