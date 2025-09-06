Recuperación Urbana

Guaymallén presentó la renovada Plaza Malvinas Argentinas en San Francisco del Monte

El intendente de Guaymallén Marcos Calvente destacó la importancia de generar lugares seguros, accesibles y con valor comunitario en torno a las escuelas.

Plaza del barrio UTMA en Guaymallén.

Plaza del barrio UTMA en Guaymallén.

Durante el acto, la Banda de Música de la Policía de Mendoza, Cabo Primero Gustavo Ramet, interpretó marchas patrióticas y acompañó el ingreso de los abanderados escolares. Niños y niñas de instituciones educativas aledañas cantaron estrofas alusivas y portaron la bandera nacional, mientras que el párroco de la zona, «el padre Pepe» (José Roccuzzo), bendijo a los presentes y a la plaza reinaugurada, destacando la importancia de cuidarla “porque es de los niños, de los grandes y de todos los vecinos que quieran disfrutarla”.

image

"Generar espacios más seguros en torno a las escuelas", comentó el intendente de Guaymallén Marcos Calvente

En el marco de la ceremonia, se descubrió una placa en honor a los héroes de Malvinas, en la que se pueden leer las palabras del General San Martín: «Para defender la causa de la Patria, solo hace falta orgullo nacional».

Asimismo, se entregó una ofrenda floral a la Virgen de Lourdes, ubicada en una ermita dentro de la misma plaza.

Por su parte, la directora de la Escuela Padre Manzano, Andrea Carina Guzmán, valoró la transformación de la plaza y destacó que “será un lugar fundamental para que los chicos tengan un espacio de encuentro, recreación y aprendizaje al aire libre”. Participaron también los alumnos del CEBJA Profesora Lorena Nieto, con su abanderado nacional.

Finalmente, el intendenteMarcos Calvente señaló que se trata de uno de los hitos del plan de obras de Guaymallén: “Este proyecto busca generar espacios más seguros en torno a las escuelas, con iluminación LED, rampas de accesibilidad, señaléticas, apeaderos de colectivos y todo lo necesario para cuidar el espacio público y fomentar la convivencia vecinal”.

Una plaza renovada para el barrio UTMA de Guaymallén

La intervención abarcó un predio de 8.900 m², delimitado por las calles Los Tulipanes, Los Gladiolos, Los Rosales y Las Madreselvas, en el distrito San Francisco del Monte.

image

El rediseño incluyó:

  • Un sendero serpenteante que conecta sectores lúdicos, deportivos y de descanso.

  • Áreas de juegos infantiles y pista de salud, con pisos de caucho continuo para mayor seguridad.

  • Canteros con arbustivas ornamentales de bajo consumo hídrico, que reducen la superficie de césped y el gasto de agua.

  • Sistema de riego por goteo y aspersión, con una cisterna de 25.000 litros.

  • Nueva iluminación con tecnología LED, que brinda seguridad y confort.

image

Además, se realizaron obras de accesibilidad y mejoras en el entorno de la Escuela Padre Manzano, completando una intervención integral que refuerza el carácter comunitario y educativo de este espacio.

Con esta puesta en valor, la Plaza Malvinas Argentinas se convierte en un punto de encuentro y homenaje permanente a la memoria y soberanía nacional, al mismo tiempo que ofrece a los vecinos un lugar moderno, inclusivo y seguro para disfrutar en comunidad.

