Reclamo en el Normal de Tunuyán: piden abordar situaciones de acoso laboral

El pasado mes de agosto, lamentablemente, una docente de la escuela primaria del Normal de Tunuyán se quitó la vida . Tras este hecho, colegas de trabajo presentaron una nota de reclamo , manifestando su preocupación por situaciones de hostigamiento laboral que, según señalan, la docente habría sufrido en la institución.

La nota, que fue redactada por las propias docentes de los grados de primer ciclo, está dirigida a la directora de la institución, Roxana Bustos, y apunta directamente a quien se desempeña como vicedirectora de la institución. En el texto se pide un abordaje urgente y una respuesta inmediata sobre el acoso laboral.