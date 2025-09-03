Pedido formal

Reclamo en el Normal de Tunuyán: piden abordar situaciones de acoso laboral

Tras la muerte de una colega en Tunuyán, maestras de primer ciclo pidieron intervención urgente, protección del personal y respuestas de la dirección.

Escuela primaria del Normal de Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El pasado mes de agosto, lamentablemente, una docente de la escuela primaria del Normal de Tunuyán se quitó la vida. Tras este hecho, colegas de trabajo presentaron una nota de reclamo, manifestando su preocupación por situaciones de hostigamiento laboral que, según señalan, la docente habría sufrido en la institución.

La nota, que fue redactada por las propias docentes de los grados de primer ciclo, está dirigida a la directora de la institución, Roxana Bustos, y apunta directamente a quien se desempeña como vicedirectora de la institución. En el texto se pide un abordaje urgente y una respuesta inmediata sobre el acoso laboral.

Nota de reclamo dirigida a las autoridades de la escuela Normal de Tunuyán

  • Intervenir de manera preventiva y resolutiva ante estos episodios
  • Garantizar que las y los docentes puedan desempeñar su labor sin presiones, hostigamientos ni amenazas
  • Exigimos una respuesta clara, concreta y en el menor plazo posible por parte de las autoridades de educación institucional
Informe especial desde Tunuyán respecto a hostigamiento laboral sobre los docentes

Embed - Tunuyán: preocupación por hostigamiento laboral tras el suicidio de una docente

