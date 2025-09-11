General Alvear palpita la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino con un show previo

Adelanto

El próximo viernes se realizará una "minifiesta" para que el público conozca los avances, antes del show central programado para el 27 de septiembre.

Cómo será el adelanto de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino en General Alvear

Desde las 19.30, en el kilómetro 0, este viernes los alvearenses y mendocinos podrán disfrutar de una muestra previa de lo que será el evento central de la Fiesta de la Cerveza, organizada por primera vez en el sur provincial. Para generar expectativa, el Secretario de Desarrollo del municipio, Hugo Molina, explicó los motivos que llevaron a crear “una mini fiesta de la cerveza, para darle más impulso, promover el evento y permitir que la gente de Alvear conozca los avances”.

Por su parte, Mariela Carduz, de Economía Social del departamento, señaló que el evento será una pequeña muestra del show central: "El viernes contaremos con la presencia de artesanos y emprendedores locales, como en todos los eventos. La diferencia será que tendremos cinco emprendedores elaboradores artesanales de nuestro departamento de cerveza y gin".

Mirá la entrevista completa:

