Rescataron a un ciclista que cayó en un zanjón en Tunuyán

La Policía de Mendoza rescató este sábado a un ciclista de 48 años que cayó en un zanjón en la zona de picadas y senderos de Tunuyán, mientras circulaba junto a otros tres compañeros.

Cómo ocurrió el accidente que sufrió un ciclista en Tunuyán El hecho ocurrió cerca de las 16.30, cuando la línea de emergencias recibió un llamado alertando sobre un ciclista accidentado. Con información limitada y sin referencias precisas en el GPS, efectivos policiales salieron en búsqueda y lograron ubicar al grupo.

De acuerdo a lo manifestado, los ciclistas circulaban de este a oeste cuando el hombre advirtió un corte en el camino provocado por las lluvias. El terreno presentaba un pozo de unos 2,5 metros de profundidad y, al no poder frenar a tiempo, el ciclista cayó dentro del zanjón.

El rescate y el estado de la víctima El accidente le provocó una lesión que le impidió mover sus extremidades. Ante esta situación, personal motorista de Cuerpos Especiales guió al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y coordinó tareas con Bomberos Voluntarios para concretar el rescate.

La víctima fue diagnosticada con parálisis en los cuatro miembros y trasladada en camilla a pie hasta la ambulancia, que lo derivó al hospital local. Por el hecho interviene la Fiscalía de Jurisdicción, que instruye las actuaciones correspondientes.

