Justicia

Condenaron a un hombre que atacó con un arma a una mujer en Tunuyán

Nicolás Alejandro Méndez Castillo fue condenado este martes, tras el hecho ocurrido en octubre pasado en Tunuyán. Cuántos años tendrá que cumplir.

Por Sitio Andino Policiales

Este martes, Nicolás Alejandro Méndez Castillo recibió su condena por balear a una mujer en Tunuyán, en octubre del año pasado. Había sido imputado por homicidio simple (dolo eventual) agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Según detalló el fiscal Jorge Quiroga, el imputado fue condenado a siete años y dos meses de prisión, debido al ataque con arma de fuego hacia una mujer de 36 años.

Los detalles del hecho por el que Méndez Castillo fue condenado

El hecho ocurrió a las 9:05 del viernes 18 de octubre de 2024 en una casa ubicada Mariano Moreno al 596, en el centro de Tunuyán, cuando Natalia Aguilar llamó al 911 y dijo haber recibido un disparo de bala en el abdomen, por lo que de inmediato acudió al domicilio personal policial. La víctima sobrevivió tras pasar por terapia intensiva y por el quirófano.

Méndez Castillo inicialmente fue imputado por "femicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa". Sin embargo, la víctima aclaró que no existía un vínculo previo, por lo que la caratula se modificó y quedó como "homicidio simple (dolo eventual) agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa".

El victimario ya había recibido una condena previa de tres años en suspenso (el pasado 11 de mayo de 2022), por el delito de amenaza simple, daño y lesiones leves agravados por violencia de género contra otra mujer.

