Nuevo corral del Estado en General Alvear: una obra clave que bajará costos de la ganadería

Tras un reclamo histórico, los ganaderos de General Alvear celebraron la inauguración del nuevo Corral del Estado, una obra que permitirá reducir costos y facilitar el traslado de ganado, que antes debía recorrer unos 100 kilómetros hasta Colonia Helena, en San Rafael. Con una inversión mixta -pública y privada-, el espacio funciona en El Juncalito, detrás del barrio Agrario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ProduccionMza/status/1966511885609566624&partner=&hide_thread=false General Alvear ya tiene su nuevo Corral del Estado



Se trata de una obra largamente solicitada por los productores ganaderos del departamento. pic.twitter.com/T4upijIO0Q — Producción Mendoza (@ProduccionMza) September 12, 2025 Una obra clave para los ganaderos de General Alvear Con la presencia de autoridades provinciales y departamentales, este jueves quedó inaugurado el nuevo corral estatal, que agilizará el trabajo de los productores y fortalecerá la producción ganadera de Mendoza. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio, Ramiro Labay, destacó: “Es un pedido que se viene haciendo desde hace muchos años y que ya deberíamos haber tenido. Valoramos que se haya tomado la iniciativa desde el sector público para concretarlo”.

Por su parte, Humberto Ríos, director de Ganadería de la Provincia, resaltó no solo los beneficios económicos de la obra, sino también el resguardo de la seguridad animal y los trabajadores al evitar traslados largos: “Todos los animales que están sueltos en la calle debemos controlarlos porque están en riesgo vidas humanas. No se trata de desfavorecer a nadie, sino de favorecer a las familias y a la salud”, afirmó.

En la misma línea, Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, consideró que se trata de una infraestructura estratégica: “Estamos contentos porque ahora se solucionarán problemas que antes debían resolverse con mucha distancia. Además, la conectividad que dimos a esta zona beneficiará a todos los ganaderos. Creo que vamos en el camino correcto”.

Santiago Stella, empresario privado que también invirtió en el proyecto, señaló que se trató de un desafío importante: "Fue una inversión exigente porque requirió cumplir con varias condiciones esenciales para garantizar el cuidado y resguardo de los animales dentro de la propiedad". Finalmente, Andrés Vavrik, delegado del Ministerio de Producción de Zona Sur, subrayó la articulación de esfuerzos que permitió la concreción: "Ahora se alineó el pedido histórico con la voluntad del gobierno provincial y la decisión de un privado de invertir mucho dinero para prestar un servicio en favor de la producción".