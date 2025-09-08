General Alvear se prepara para celebrar la primera Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

General Alvear se prepara para celebrar la primera Fiesta de la Cerveza del Sur

General Alvear sentirá el ritmo de la música en la próxima Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino. El 27 de septiembre es la cita en el departamento que recibirá a múltiples bandas y brindará diez horas de melodías y gastronomía.

"Estamos en el tramo final de la realización de este gran evento para los alvearenses. Venimos trabajando desde el inicio de la gestión para sumar eventos de característica nacional y por qué no internacional, en algunos casos como en lo deportivo, que permita que no solamente la familia alvearense, sino miles de personas tengan la posibilidad de sumar a General Alvear dentro en la agenda de eventos más importantes que se realizan en la región", expresó el intendente Alejandro Molero.

El jefe comunal indicó que también es una forma de aportar a una economía golpeada. "Cada evento exitoso de estas características nos trae movimiento económico, crecimiento, desarrollo de los prestadores de servicios y toda la comunidad del departamento se mueve en torno a esto", explicó.

Con la participación de diversas bandas, las familias alvearenses podrán disfrutar de un día diferente. "Habrá tres escenarios, con toda esta grilla de bandas de índole nacional. Va a haber espacios adaptados para los niños con juegos, para que asistamos en familia y tendremos la parte gastronómica. Será un día completo en donde los alvarenses disfrutaremos de un evento de estas características", expresó el intendente.

Además, comentó que la venta de entradas superó las expectativas y le pidió a los interesados que no esperen para comprarlas dado que el espacio es limitado.