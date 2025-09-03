Historia de vida: Felipe el hombre de los recreos en General Alvear

En Noticiero Andino conocemos la historia de vida de Felipe Osman, un reconocido kiosquero que lleva más de 35 años en su oficio desarrollado en las escuelas de Comercio y Técnica de General Alvear.
Trabaja hace 35 años en las escuelas de Comercio y Técnica. “Nunca tuve un problema con nadie. Respeto y buena onda”, cuenta su historia de vida a TVA.
¿Quién no sacó una copia o compró una tortita en “el Felipe”?, quien con su profesión vio pasar a decenas de generaciones de estudiantes. Hombre de pocas palabras, pero de mucha historia, con innumerables anécdotas en su haber, que las conocemos en primera persona.
Felipe comentó a TVA: "Yo comencé en la escuela de comercio. Ahí era muy jovencito y una noche, entro a la preceptoría y necesitaban un chico que manejara las fotocopiadoras. Entonces, bueno, me ofrecí y ahí empecé como un empleado a porcentaje en el kiosco, y acá puse una máquina, ese mismo año. Tuve un socio al principio, Daniel Guerrero le pusimos pilas y después me quedé acá. Hay que tratar de tener buena onda con los chicos y el respeto ante todo. Y gracias a Dios acá nunca he tenido un problema con nadie. A veces viene la abuela, viene la hija y la hija, ya que todos han pasado por acá. Así que bueno, todo bien. Lo lindo y gratificante de esto es que cuando ando por el centro así, los chicos de primero, todos me saludan, las madres me miran, se ríen, dicen Uy, a mí me calentaste la tortita".