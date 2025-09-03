Historia de vida: Felipe el hombre de los recreos en General Alvear

Felipe comentó a TVA: "Yo comencé en la escuela de comercio. Ahí era muy jovencito y una noche, entro a la preceptoría y necesitaban un chico que manejara las fotocopiadoras. Entonces, bueno, me ofrecí y ahí empecé como un empleado a porcentaje en el kiosco, y acá puse una máquina, ese mismo año. Tuve un socio al principio, Daniel Guerrero le pusimos pilas y después me quedé acá. Hay que tratar de tener buena onda con los chicos y el respeto ante todo. Y gracias a Dios acá nunca he tenido un problema con nadie. A veces viene la abuela, viene la hija y la hija, ya que todos han pasado por acá. Así que bueno, todo bien. Lo lindo y gratificante de esto es que cuando ando por el centro así, los chicos de primero, todos me saludan, las madres me miran, se ríen, dicen Uy, a mí me calentaste la tortita".