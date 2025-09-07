Historia de vida: de General Alvear a las grandes ligas del marketing digital

Lahistoria de vida de Denis Norambuena, es por demás particular, es un joven de General Alvear que viaja por el mundo generando contenido audiovisual para marcas internacionales. Hace varios años emigró del departamento con el objetivo de estudiar periodismo en la vecina provincia de San Luis, donde descubrió que lo suyo era él detrás de escena.
La pandemia, una crisis para el mundo, fue una gran oportunidad para Denis que no solo se capacitó, sino que comenzó a desandar su camino como un emprendedor sin límites y a pura creatividad para diferenciarse en un mundo tan complejo como el de las redes. Actualmente, trabaja para grandes empresas como Toyota, Dunlop y TyC Sport, entre otras, aunque no olvida sus raíces en el Sur de Mendoza, “en Alvear tengo a mis padres, que muchas veces no entienden de qué trabajo”, cuenta entre risas.
Denis comentó a Noticiero Andino, cuál es su actividad cotidiana y su historia de vida: "Me dedico a realizar videos para las redes sociales, soy de Alvear, pero me vine a San Luis en el 2014 a estudiar la Licenciatura en Periodismo, que por cosas de la vida no pude terminar y me di cuenta de que me encantaba estar frente a cámaras, pero siempre tenía como una queja respecto a la filmación de los videos y así pude conocer personas que me fueron guiando en el camino de encontrar conocimientos audiovisuales y ahí comenzó todo".
La historia de vida de Denis y sus coberturas audiovisuales para el mundo
Embed - DE ALVEAR AL MUNDO GENERANDO CONTENIDO AUDIOVISUAL