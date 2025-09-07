Jóvenes en acción

Historia de vida: de General Alvear a las grandes ligas del marketing digital

Con apenas 20 y pico de años, su talento audiovisual lo llevó a trabajar con empresas líderes sin perder el vínculo con su amado General Alvear.

Denis Norambuena, nació en General Alvear y cuenta su historia de vida a TVA.

La pandemia, una crisis para el mundo, fue una gran oportunidad para Denis que no solo se capacitó, sino que comenzó a desandar su camino como un emprendedor sin límites y a pura creatividad para diferenciarse en un mundo tan complejo como el de las redes. Actualmente, trabaja para grandes empresas como Toyota, Dunlop y TyC Sport, entre otras, aunque no olvida sus raíces en el Sur de Mendoza, “en Alvear tengo a mis padres, que muchas veces no entienden de qué trabajo”, cuenta entre risas.

Denis comentó a Noticiero Andino, cuál es su actividad cotidiana y su historia de vida: "Me dedico a realizar videos para las redes sociales, soy de Alvear, pero me vine a San Luis en el 2014 a estudiar la Licenciatura en Periodismo, que por cosas de la vida no pude terminar y me di cuenta de que me encantaba estar frente a cámaras, pero siempre tenía como una queja respecto a la filmación de los videos y así pude conocer personas que me fueron guiando en el camino de encontrar conocimientos audiovisuales y ahí comenzó todo".

La historia de vida de Denis y sus coberturas audiovisuales para el mundo

Embed - DE ALVEAR AL MUNDO GENERANDO CONTENIDO AUDIOVISUAL

