Seguridad rural

¿Por qué fueron secuestrados en General Alvear más de 80 animales?

El procedimiento se realizó en un control de ruta en General Alvear. El caso quedó bajo investigación judicial por infracción al Código Penal.

Secuestros de más de 80 vacas en General Alvear

Secuestros de más de 80 vacas en General Alvear

image

El procedimiento se desarrolló sobre la ruta 143 y la calle 3, en Carmensa, cuando personal detuvo un camión con semirremolque conducido por un hombre que transportaba 84 vaquillonas. Al constatarse que las marcas de los animales no coincidían con las descriptas en la guía, se solicitó la intervención del ayudante fiscal, quien dispuso labrar las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 206° del CPA.

Lee además
los tipitos y su magia sacudiran el lineup de la fiesta de la cerveza del sur provincial video
General Alvear "sacude" de rock a Mendoza

Los Tipitos y su magia sacudirán el Lineup de La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial
de la medicina a la politica: olivieri quiere ser la voz de los jubilados en general alvear video
Historia de Vida

"De la medicina a la política: Olivieri quiere ser la voz de los jubilados en General Alvear"

Los animales fueron secuestrados y trasladados al corral habilitado por Ganadería.

Lisandro Di Paolo de la Dirección de Ganadería comentó los hechos sucedidos en General Alvear

Embed - POLICÍA RURAL DETECTÓ EL TRANSPORTE ILEGAL DE 84 VACAS

Temas
Seguí leyendo

Detectan en General Alvear el transporte ilegal de 84 vaquillonas

General Alvear apuesta al futuro con un Polo Educativo sustentable e innovador

Tadeo García Zalazar planteó corresponsabilizar a los padres por la violencia escolar

General Alvear hizo frente a la tormenta de Santa Rosa con daños menores

El rol de las escuelas agrotécnicas en la formación de jóvenes protagonistas del desarrollo regional

Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

General Alvear refuerza la prevención ante la llegada de la tormenta de Santa Rosa

Quiénes son las mujeres que se abren paso en la política de General Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza
IMPULSO A LA ECONOMÍA REGIONAL

Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Te Puede Interesar

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén

Por Carla Canizzaro
San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque
Alcohol al volante

San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque

Por Cristian Pérez Barceló
Cuándo se tratará en el recinto el proyecto del Gobierno de Mendoza de reforma del Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Cuándo se tratará el proyecto del Gobierno de Mendoza que reforma el Estatuto del Empleado Público

Por Florencia Martinez del Rio