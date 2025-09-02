¿Por qué fueron secuestrados en General Alvear más de 80 animales?

En las últimas horas, en un operativo de control en el departamento de General Alvear, la Policía Rural detectó el traslado irregular de 84 bovinos que carecían de las marcas a fuego obligatorias. La falta de identificación impidió determinar la trazabilidad, la propiedad y la sanidad de los animales, lo que motivó su secuestro y el inicio de actuaciones judiciales.
image
El procedimiento se desarrolló sobre la ruta 143 y la calle 3, en Carmensa, cuando personal detuvo un camión con semirremolque conducido por un hombre que transportaba 84 vaquillonas. Al constatarse que las marcas de los animales no coincidían con las descriptas en la guía, se solicitó la intervención del ayudante fiscal, quien dispuso labrar las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 206° del CPA.