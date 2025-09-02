Operativo en ruta 143

Detectan en General Alvear el transporte ilegal de 84 vaquillonas

Efectivos de la Policía de Mendoza detectaron a un camión que transportaba, ilegalmente, 84 vaquillonas en General Alvear.

El camión que fue sorprendido en un control de rutina en Ruta 143 de General Alvear.&nbsp;

 Por Pablo Segura

En un importante operativo de control realizado en General Alvear, la Policía de Mendoza detectó el transporte ilegal de 84 vaquillonas, lo que derivó en el secuestro de los animales y el inicio de una investigación judicial para determinar quiénes son los responsables de ese traslado y hacia qué lugar era trasladado ese ganado.

El procedimiento tuvo lugar sobre la ruta 143 y calle 3, en el paraje Carmensa de General Alvear, cuando personal policial detuvo un camión con semirremolque que trasladaba bovinos sin cumplir con la normativa vigente.

Detectan en General Alvear un transporte ilegal de 84 vaquillonas

Según informaron fuentes oficiales, al momento de la inspección se constató que las marcas a fuego de los animales no coincidían con las descriptas en la guía de traslado. Esta irregularidad impidió determinar la trazabilidad, la propiedad y la sanidad de los bovinos, una falta grave que vulnera los controles exigidos por la legislación en materia de ganadería.

El conductor del rodado, un hombre cuya identidad no fue revelada, no pudo justificar la legalidad del transporte. Ante esta situación, se dio intervención al ayudante fiscal de turno, quien dispuso labrar las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 206° del Código Penal Argentino.

vaquillones alvear
Las vaquillonas quedaron

Las vaquillonas quedaron "secuestradas" a disposición del área de Ganadería de General Alvear.

Los 84 animales fueron secuestrados y trasladados al corral habilitado por la Dirección de Ganadería, donde permanecerán bajo resguardo hasta que avance la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron que la fiscal de turno ordenó la continuidad de las medidas procesales y la verificación documental pertinente. Mientras tanto, se analizan posibles vínculos con maniobras de abigeato, un delito que afecta de manera directa a la producción local y que suele tener impacto en el mercado formal de carnes.

Este tipo de procedimientos refuerzan el trabajo de la Policía Rural de Mendoza, que en la zona sur de la provincia mantiene una constante vigilancia para prevenir delitos vinculados con la ganadería, tales como el robo, faena clandestina o traslado irregular de hacienda.

El 15% de las víctimas había denunciado previamente
Un femicidio cada 36 horas

Argentina registró 164 femicidios en 2025 y Mendoza se ubicó entre las provincias más afectadas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre
Oficial

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

Cuáles son las promociones que ofrecen bancos y billeteras virtuales en el inicio de septiembre
ECONOMÍA FAMILIAR

Cuáles son las promociones que ofrecen bancos y billeteras virtuales en el inicio de septiembre

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Por Natalia Mantineo
Alfredo Cornejo: El radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional.
De cara a los comicios

Alfredo Cornejo: "El radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional"

Por Sitio Andino Política
Por Carla Canizzaro