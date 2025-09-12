Educación

El Instituto Tecnológico Universitario en Valle de Uco ofrece una carrera corta con rápida salida laboral

Se trata de una propuesta con anclaje regional creada por el Instituto Tecnológico Universitario que tiene las inscripciones abiertas hasta el 19 de septiembre.

Quienes vivan en Tupungato o zonas aledañas tiene tiempo hasta el 19 de septiembre para anotarse en esta propuesta educativa del ITU. Es una carrera con una duración de dos años y medio con un plan de estudios actualizado a nivel regional.

El cursado es presencial para que los estudiantes accedan a una enseñanza personalizada y práctica para que puedan alcanzar el perfil técnico esperado. La preinscripción es para el ciclo lectivo 2026.

Embed - Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento e Instalaciones Industriales

Documentación para la preinscripción

  • Documento de identidad
  • Certificado de título secundario en trámite, certificado de finalización de cursado del secundario con las materias que adeuda o resolución de exámenes aprobados por Art. 7) de la Ley de Educación Superior 24.521/95
  • Foto carnet digital

Quienes estén interesados pueden obtener más información en la sede del ITU en Tupungato, en su página web o a través del email [email protected].

Otras propuestas del ITU

Este jueves la institución abrió sus inscripciones para formaciones de la segunda mitad del año. La institución sumará más propuestas por lo que recomendaron estar atentos a sus medios de difusión.

Cursos con inscripciones abiertas:

  • Diplomado en Comercio Electrónico
  • Diplomado en Logística
  • Renovación credencial manejo de autoelevadores
  • Operación de autoelevadores
  • Empalmador oficial fibra óptica para Redes de Datos y Telecomunicaciones
