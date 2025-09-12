El Instituto Tecnológico Universitario en Valle de Uco ofrece una carrera corta con rápida salida laboral

Quienes vivan en Tupungato o zonas aledañas tiene tiempo hasta el 19 de septiembre para anotarse en esta propuesta educativa del ITU. Es una carrera con una duración de dos años y medio con un plan de estudios actualizado a nivel regional.
El cursado es presencial para que los estudiantes accedan a una enseñanza personalizada y práctica para que puedan alcanzar el perfil técnico esperado. La preinscripción es para el ciclo lectivo 2026.
Embed - Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento e Instalaciones Industriales
Documentación para la preinscripción
Documento de identidad
Certificado de título secundario en trámite, certificado de finalización de cursado del secundario con las materias que adeuda o resolución de exámenes aprobados por Art. 7) de la Ley de Educación Superior 24.521/95
Foto carnet digital
Quienes estén interesados pueden obtener más información en la sede del ITU en Tupungato, en su página web o a través del email [email protected].
Otras propuestas del ITU
Este jueves la institución abrió sus inscripciones para formaciones de la segunda mitad del año. La institución sumará más propuestas por lo que recomendaron estar atentos a sus medios de difusión.
Cursos con inscripciones abiertas:
Diplomado en Comercio Electrónico
Diplomado en Logística
Renovación credencial manejo de autoelevadores
Operación de autoelevadores
Empalmador oficial fibra óptica para Redes de Datos y Telecomunicaciones