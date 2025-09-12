El Instituto Tecnológico Universitario en Valle de Uco ofrece una carrera corta con rápida salida laboral

El Instituto Tecnológico Universitario (ITU) en su sede del Valle de Uco ofrece una carrera corta con rápida salida laboral con preinscripciones totalmente virtuales. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento e Instalaciones Industriales enfocada en el sector socioproductivo del territorio.

Quienes vivan en Tupungato o zonas aledañas tiene tiempo hasta el 19 de septiembre para anotarse en esta propuesta educativa del ITU. Es una carrera con una duración de dos años y medio con un plan de estudios actualizado a nivel regional.

Tras un reclamo histórico Nuevo corral del Estado en General Alvear: una obra clave que bajará costos de la ganadería

El cursado es presencial para que los estudiantes accedan a una enseñanza personalizada y práctica para que puedan alcanzar el perfil técnico esperado. La preinscripción es para el ciclo lectivo 2026.

Quienes estén interesados pueden obtener más información en la sede del ITU en Tupungato, en su página web o a través del email [email protected].

Otras propuestas del ITU

Este jueves la institución abrió sus inscripciones para formaciones de la segunda mitad del año. La institución sumará más propuestas por lo que recomendaron estar atentos a sus medios de difusión.

Cursos con inscripciones abiertas: