Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores

Por Luis Calizaya







Cerca del mediodía, un hombre y una mujer fueron detenidos tras disparar contra una vivienda en el barrio Mejor de Maipú. Antes de la llegada de la policía, vecinos lograron atraparlos y reducirlos, a pesar de que uno de ellos intentó defenderse con un cuchillo.

tiroteo - Maipú (1) El arma utilizada por la pareja y un cartucho con municiones para penetrar chalecos antibalas. Vecinos de Maipú detienen a dos sospechosos Alrededor de las 11:30, varios llamados al 911 alertaron sobre un tiroteo en el barrio Mejor. Personal de la Subcomisaría Tropero Sosa llegó al lugar y confirmó que los vecinos habían interceptado a los sospechosos mientras escapaban en una moto.

Según los testigos, los vecinos lograron reducir al hombre, mientras que la mujer intentó intervenir usando un cuchillo de carnicero, pero fue desarmada rápidamente. La víctima aseguró que la pareja disparó contra su vivienda sin motivo aparente.

tiroteo - Maipú (2) Tras el tiroteo y la pelea, no se reportaron víctimas fatales. Si bien al hombre no se le halló el arma de fuego, durante los rastrillajes se encontró una pistola Bersa calibre 9 mm con cargador y siete cartuchos, uno de ellos con punta de teflón, diseñada para penetrar chalecos antibalas.

En la escena se levantaron tres vainas servidas y ambos implicados quedaron a disposición de la Justicia.

Compartí la nota:







