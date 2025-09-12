Una experiencia única

Destino espiritual en Mendoza: el centro religioso que fascina a fieles y viajeros

Un rincón espiritual en Mendoza te espera: fe, historia y arquitectura se combinan en un lugar perfecto para el turismo interno.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de San Martín se encuentra la emblemática Parroquia Nuestra Señora del Líbano, un espacio que sobresale por su arquitectura y, al mismo tiempo, funciona como punto de encuentro religioso y destino atractivo para quienes hagan turismo por Mendoza.

Parroquia Nuestra Señora Del Líbano (3)
La Parroquia Nuestra Señora del Líbano se encuentra sobre la calle 25 de Mayo, en el departamento de San Martín, a aproximadamente 44,4 km de la Ciudad de Mendoza, lo que representa unos 40 minutos en auto.

Parroquia Nuestra Señora Del Líbano
Esta icónica iglesia se destaca tanto por su arquitectura como por su rica historia, siendo un referente para la comunidad local. En su fachada principal, exhibe una impactante imagen de la Virgen María, que recibe la atención de fieles y turistas por igual.

Cómo llegar a la Parroquia Nuestra Señora del Líbano

Además de las celebraciones litúrgicas, la parroquia brinda una amplia variedad de servicios religiosos y actividades comunitarias, incluyendo misas, bautismos, bodas y encuentros de la comunidad.

Parroquia Nuestra Señora Del Líbano (2)
Quienes la han visitado resaltan su valor espiritual y cultural, señalando que, además de ser un lugar de culto, constituye un atractivo turístico imperdible en Mendoza. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.

