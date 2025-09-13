El boom de los gimnasios: entre la salud y la estética, ¿qué buscan los mendocinos?

La a clave para mantener la continuidad en el gimnasio está en encontrar motivación.

Con la llegada de la primavera, los gimnasios en Mendoza comienzan a recibir una mayor cantidad de consultas e inscripciones. Las temperaturas suben, las horas de sol se extienden y, ya sea por estética o bienestar, lo cierto es que durante el período estival los mendocinos se animan más a la actividad física.

Según explicó a SITIO ANDINO la licenciada , directora y CEO de Oxygeno gimnasio y natación , Andrea De Marco , existe una clara tendencia en esta época del año, aunque con matices respecto al pasado: “Siempre hay una etapa estacional de fines de agosto en adelante, porque a la gente le viene mejor salir cuando hace calor que cuando hace frío”.

De todas formas, el fenómeno ya no está tan ligado a lo estético o al denominado “cuerpo del verano”. “La gente actualmente busca más continuidad durante el año . El beneficio de la actividad física para la salud no se puede lograr en dos meses”, sostuvo.

En ese sentido, reconoció que aún existe un grupo que se acerca solo por objetivos estéticos , como quienes buscan perder peso o ganar masa muscular, pero subrayó que el mayor porcentaje prioriza mejorar su calidad de vida y disfrutar del bienestar físico y psicosocial que genera el ejercicio .

Las mujeres eligen cada vez más las salas de musculación, pero las clases grupales siguen siendo las más elegidas.

¿Cuáles son las actividades más demandadas por los mendocinos?

Al respecto de los tipos de actividades o rutinas más populares, la especialista detalló que si bien en el último tiempo más mujeres comenzaron a asistir a gimnasios de pesas, muchas suelen optar por clases grupales, como entrenamiento funcional y actividades colectivas.

Los hombres, por otro lado, prefieren las salas de musculación, considera De Marco. “La mujer también, pero proporcionalmente es más el varón. La natación también es muy elegida, pero se trata de una práctica de continuidad. Si vienen a nadar es porque lo han hecho todo el año, no es que aparecen para un par de meses. Incluso con la pileta climatizada, muchos suspenden en invierno y retoman después”, completó.

Cómo empezar en el gimnasio desde cero

Cuando alguien nunca hizo actividad o decide comenzar tras un largo período de sedentarismo, una de las principales dudas que se generan es cómo y por dónde empezar. De Marco fue clara: “Normalmente se sugiere empezar en el área de musculación, porque ahí puedo armar una rutina de acuerdo a los objetivos personales e individualizar el entrenamiento”.

De hecho, explicó que en las clases grupales no siempre se logra esa personalización, ya que la dinámica está pensada para todos los participantes. En cambio, en la sala de musculación se pueden aplicar entrenamientos funcionales con bandas elásticas o ejercicios de bajo impacto, evitando cargas excesivas.

Por su parte, el kinesiólogo del Hospital Universitario, Martín Laredo, explicó en el programa Haciendo Cumbre, de Aconcagua Radio, cuál es el ABC sobre los chequeos hay que hacer si se busca empezar actividad física desde cero.

gimnasio actividad física ejercicio salud bienestar deportes pesa musculos musculatura 1 Antes de ir al gimnasio, se debe consultar con profesionales de la salud para conocer cómo se encuentra nuestro cuerpo. Freepik.

“Lo primero y principal es asistir al cardiólogo, que podrá informarnos sobre el estado del corazón y ver qué actividad o con qué intensidad podemos hacerla”, comenzó.

Luego, lo ideal es asistir a un control nutricional para “saber cómo están funcionando los sistemas de todo el cuerpo”, continuó, y sumó que esto se debe acompañar con una evaluación kinésica, la cual arrojará luz sobre cómo están los ejes biomecánicos, la flexibilidad y la movilidad articular; y una consulta odontológica.

Es esencial acompañar el ejercicio con una buena alimentación, lo que no implica dejar de comer, sino hacerlo de forma sana y consciente, atentos a lo que cada cuerpo pide y necesita. En este sentido, la directora de Oxygeno explicó: “Si el objetivo es bajar de peso, normalmente la gente suele entrar en ‘hambruna’ y, a veces, ni siquiera consultan a un nutricionista. No comen y se ponen a hacer lo que nunca hicieron, lo que puede llevar a lesiones, agotamiento o no lograr adherencia”.

Para mantener la continuidad en el entrenamiento, es clave encontrar placer en la actividad física: “Al 99% de la gente no le gusta hacer actividad física, hasta que no hacen ese clic y encuentran motivación intrínseca, terminan abandonando”, señaló la profesora.

Cuánto cuestan los gimnasios en Mendoza

Respecto al costo de las cuotas, De Marco explicó que el mercado es amplio y depende del tipo de gimnasio: “En lugares más chicos las cuotas pueden arrancar en 38 o 40 mil pesos, y en cadenas grandes llegar a 60 o 65 mil. La mayoría ofrece sala de musculación y clases grupales con asistencia libre”.

Finalmente, destacó que lo más importante es elegir un espacio que se adapte a los objetivos y necesidades de cada persona. “De nada sirve pagar un mes si no se disfruta. La clave está en encontrar motivación y constancia”, concluyó.