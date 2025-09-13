Día Internacional del Chocolate: historia y motivos de su celebración el 13 de septiembre

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate , una efeméride que fue establecida para rendir homenaje a uno de los alimentos más apreciados, populares y consumidos en todo el mundo, símbolo de placer, tradición y cultura gastronómica.

Según distintas fuentes, esta efeméride nació en Francia en 1995 como homenaje al escritor británico Roald Dahl , creador de la célebre obra Charlie y la fábrica de chocolate. Curiosamente, ese mismo día también se conmemora el nacimiento de Milton Hershey , fundador de la reconocida Compañía de Chocolates Hershey, lo que impulsó que Estados Unidos se sumara a la celebración.

Qué emociones transmite el chocolate

Más allá de su sabor inigualable, el chocolate está cargado de un fuerte componente emocional. Asociado a la celebración y la felicidad, forma parte de tradiciones en distintas culturas y suele acompañar momentos especiales como cumpleaños o festividades.

Además, es un obsequio muy popular en todo el mundo, lo que lo convierte en un símbolo de amor y amistad. / diainternacionalde

