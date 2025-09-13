El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con viento Zonda. Conocé el pronóstico extendido.

Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este sábado 13 de septiembre, la jornada en la provincia de Mendoza, se presentará con viento Zonda en precordillera Sur desde las 6 en Valle de Uspallata y Oeste de Luján. Desde las 10 afectará Malargüe, Sur de Malargüe y Sur del Valle de Uco. Se intensificará al mediodía con velocidades de 40-45 km/h hasta las 17-18.

Asimismo, confirmaron el ingreso de un frente frío desde las 15 en zona Sur, alcanza zona Norte cerca de las 17. Habrá posibles ráfagas mayores en zona Este. Este viento persistirá hasta las 2-3 del domingo.

En alta montaña habrá precipitaciones de nieve moderadas en zona Sur (principalmente frente a Malargüe) desde las 10 hasta las 17. Algo a parcialmente nublado y frío.

Posteriormente, seminubosidad prolongada hasta el domingo.

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 26 grados y la mínima a los 4 grados.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para el domingo 14 de septiembre, el día estará algo nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera. La máxima llegaría a los 22 grados y la mínima a los 14 grados.
  • Respecto al lunes, 15 de septiembre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Se estima que la máxima sea de 23 grados y la mínima de 10 grados.
  • El martes, 16 de septiembre, el cielo estará algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La temperatura máxima rondaría los 27 grados y la mínima los 12 grados.
