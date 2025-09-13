Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

La Policía de Mendoza frustró dos robos gracias a rápidas intervenciones tras quedar registrados por las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). En un operativo conjunto, cuatro personas fueron detenidas en Guaymallén y Maipú por el robo de un vehículo utilitario y una bicicleta.
Tres hombres detenidos por el robo de una bicicleta en Maipú
En calle Videla Correa, las cámaras delCEO detectaron a tres sospechosos que ingresaron al patio trasero de una vivienda, robaron una bicicleta, recorrieron los techos y huyeron hacia un descampado. Sin embargo, unidades policiales llegaron rápidamente y lograron detener a los implicados, quienes quedaron a disposición de la Oficina Fiscal junto con la bicicleta recuperada.