Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

El hecho ocurrió en calle Núñez, Lavalle, a dos kilómetros de Ruta 34. El joven motociclista murió en el lugar tras chocar contra la parte trasera del camión.

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.

 Por Celeste Funes

Un accidente vial en Lavalle dejó como saldo la muerte de un joven motociclista de 19 años. El hecho ocurrió el pasado sábado por la noche, cuando la moto que conducía colisionó contra un camión detenido en una calle de la zona rural.

Tragedia en Lavalle: un joven motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 20.25 en calle Núñez, a dos kilómetros al norte de Ruta 34. De acuerdo con el parte policial, la víctima fue identificada como Franco Jeremías Ontiveros, de 19 años, quien conducía una motocicleta Motomel. Según las primeras informaciones, el joven colisionó de atrás contra un camión Mercedes Benz que se encontraba detenido sobre la calzada.

El conductor del camión, identificado como M. A., de 35 años, explicó que había detenido la marcha en el costado oeste de la calle para consultar con un vecino sobre la ubicación de una finca donde debía cargar lechuga. Tras subir nuevamente al vehículo para continuar su camino, manifestó que sintió un impacto en la parte trasera del rodado. Al descender vio al motociclista tendido sobre el asfalto.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron hasta el lugar y asistieron a Ontiveros, quien presentaba politraumatismos graves y un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave. Pese a los esfuerzos de los galenos por reanimarlo, constataron su fallecimiento en el sitio.

De acuerdo con lo informado, al camionero se le realizó un dosaje de alcoholemia, el cual arrojó 0.0 g/L. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 63° de Lavalle y se investigan las causas del siniestro.

