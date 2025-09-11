Tragedia en carretera

Tragedia en México: muertos y heridos de gravedad tras la explosión de un camión cisterna con 49 mil litros de gas

Una explosión de gran magnitud sacude a México tras el accidente de un camión cisterna con gas. Los daños y víctimas mantienen en alerta a todo el país.

Tragedia en México: muertos y heridos de gravedad tras la explosión de un camión cisterna con 49 mil litros de gas

Tragedia en México: muertos y heridos de gravedad tras la explosión de un camión cisterna con 49 mil litros de gas

Foto: AP
Por Sitio Andino Mundo

México vive horas de conmoción tras la explosión de un camión cisterna que transportaba 49 mil 500 litros de gas en la alcaldía de Iztapalapa. El estallido ocurrió en el puente La Concordia y dejó un saldo devastador de víctimas y heridos, además de una columna de fuego visible a varios kilómetros de distancia.

Embed

Magnitud del accidente en México

Las autoridades confirmaron que hasta el momento asciende a ocho, el total de personas que perdieron la vida y otras 94 resultaron heridas, de las cuales 22 permanecen en estado crítico. Vecinos de la zona relataron que la onda expansiva sacudió viviendas y comercios cercanos, generando escenas de pánico. La explosión fue tan intensa que provocó daños estructurales y complicó el rescate inicial.

Lee además
Las Muertas llega a Netflix: cuatro hermanas detrás de casi 100 asesinatos video
Streaming

"Las Muertas" llega a Netflix: cuatro hermanas detrás de casi 100 asesinatos
Argentina impuso su Pádel (Foto IA).
un triunfo clave

Argentina superó a México y jugará la final de la América Pádel Cup ¿Podrá vencer a Brasil?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que las familias de los afectados recibirán apoyo económico inmediato. Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos aseguró que todos los heridos están siendo atendidos en hospitales públicos y privados de la capital.

Embed

Empresa de gas responsable y seguros vigentes

El camión pertenecía a la empresa transportadora Silza, que en un comunicado anunció que asumirá la responsabilidad legal y social por la tragedia. La compañía destacó que el vehículo contaba con pólizas de responsabilidad civil y seguros contratados con distintas firmas, entre ellas Qualitas y AXXA, para cubrir daños a terceros, daños ecológicos y daño moral.

El chofer de la unidad sobrevivió y se encuentra hospitalizado bajo resguardo. Según los peritajes preliminares, el accidente se originó cuando el camión cisterna volcó, liberando gas que se acumuló rápidamente hasta detonar. La volcadura fue el factor clave que desencadenó la tragedia.

explosión Mexico
El camión cisterna en la carretera tras la explisión que conmueve a México

El camión cisterna en la carretera tras la explisión que conmueve a México

explosión Mexico b
Comienzan las investigaciones tras la tragedia que sacude a México

Comienzan las investigaciones tras la tragedia que sacude a México

Investigación y medidas de seguridad

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación para determinar las causas exactas y deslindar responsabilidades. Al mismo tiempo, la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) anunciaron un seguimiento especial al caso. Las autoridades buscan evitar que un hecho de esta magnitud vuelva a repetirse.

Embed

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en declaraciones públicas, subrayó que es necesario implementar protocolos más estrictos de trazabilidad y transporte de combustibles. En tanto, en redes sociales circulan imágenes impactantes de la enorme columna de humo y de las víctimas. La tragedia en Iztapalapa quedará marcada como una de las explosiones más devastadoras en la historia reciente de México. La comunidad se encuentra en shock./Ámbito y Radio Fórmula.

explosión en México
Postales de la tragedia en México

Postales de la tragedia en México

Temas
Seguí leyendo

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

Quién era Charlie Kirk, influencer y aliado de Donald Trump asesinado en Utah

El ejército de Israel ordena la evacuación de todos los habitantes de Gaza: "No hay dónde ir"

Crisis en Nepal: renuncia el primer ministro tras violentas protestas y 19 muertos

Canonización en el Vaticano: Carlo Acutis es el primer santo millenial

Crisis política en Francia: el futuro de Macron y su Primer Ministro en juego

LO QUE SE LEE AHORA
Quién era Charlie Kirk, influencer y aliado de Donald Trump asesinado en Utah.
Atentado

Quién era Charlie Kirk, influencer y aliado de Donald Trump asesinado en Utah

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Más de cinco horas de negociaciones en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
conmoción en el este

Cómo fue la negociación con la menor atrincherada en La Paz y por qué no se usaron las Taser

Qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco de La Paz y qué medidas se tomarán
Este mendocino

La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán

Te Puede Interesar

Cornejo pasó por Casa Rosada y se reunió con tres funcionarios nacionales
En Casa Rosada

Cornejo en la reunión con el nuevo ministro del Interior: qué pidió y su rol en la "mesa federal"

Por Facundo La Rosa
Crisis del consumo: ¿Cuánto cayeron las ventas minoristas PyME en agosto pese al Día del Niño?
Economía congelada

Crisis del consumo: ¿Cuánto cayeron las ventas minoristas PyME en agosto pese al Día del Niño?

Por Marcelo López Álvarez
Bullying escolar: el desafío de abordar la salud mental de adolescentes, tras el incidente en La Paz.
El día después

Bullying escolar: el desafío de abordar la salud mental de adolescentes, tras el incidente en La Paz

Por Natalia Mantineo