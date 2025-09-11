Tragedia en México: muertos y heridos de gravedad tras la explosión de un camión cisterna con 49 mil litros de gas

México vive horas de conmoción tras la explosión de un camión cisterna que transportaba 49 mil 500 litros de gas en la alcaldía de Iztapalapa. El estallido ocurrió en el puente La Concordia y dejó un saldo devastador de víctimas y heridos, además de una columna de fuego visible a varios kilómetros de distancia.

Las autoridades confirmaron que hasta el momento asciende a ocho, el total de personas que perdieron la vida y otras 94 resultaron heridas, de las cuales 22 permanecen en estado crítico. Vecinos de la zona relataron que la onda expansiva sacudió viviendas y comercios cercanos, generando escenas de pánico. La explosión fue tan intensa que provocó daños estructurales y complicó el rescate inicial.

#Video | Así fue el momento exacto de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, que dejó un saldo de 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran en estado de gravedad #PuentedelaConcordia #Iztapalapa #CDMX : C5 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ez6bzaY3Q0

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que las familias de los afectados recibirán apoyo económico inmediato. Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos aseguró que todos los heridos están siendo atendidos en hospitales públicos y privados de la capital.

El camión pertenecía a la empresa transportadora Silza, que en un comunicado anunció que asumirá la responsabilidad legal y social por la tragedia. La compañía destacó que el vehículo contaba con pólizas de responsabilidad civil y seguros contratados con distintas firmas, entre ellas Qualitas y AXXA, para cubrir daños a terceros, daños ecológicos y daño moral.

El chofer de la unidad sobrevivió y se encuentra hospitalizado bajo resguardo. Según los peritajes preliminares, el accidente se originó cuando el camión cisterna volcó, liberando gas que se acumuló rápidamente hasta detonar. La volcadura fue el factor clave que desencadenó la tragedia.

explosión Mexico El camión cisterna en la carretera tras la explisión que conmueve a México

explosión Mexico b Comienzan las investigaciones tras la tragedia que sacude a México

Investigación y medidas de seguridad

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación para determinar las causas exactas y deslindar responsabilidades. Al mismo tiempo, la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) anunciaron un seguimiento especial al caso. Las autoridades buscan evitar que un hecho de esta magnitud vuelva a repetirse.

Embed #Nacional | Abuelita lucha por su vida tras salvar a su nieta de explosión de pipa



La señora Alicia Matías Teodoro, una abuelita valiente y amorosa, se debate entre la vida y la muerte tras cubrir con su cuerpo a su nieta de 2 años durante la explosión de una pipa de gas en… pic.twitter.com/6tqreOx7SR — México Ahora (@AhoraMex) September 11, 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en declaraciones públicas, subrayó que es necesario implementar protocolos más estrictos de trazabilidad y transporte de combustibles. En tanto, en redes sociales circulan imágenes impactantes de la enorme columna de humo y de las víctimas. La tragedia en Iztapalapa quedará marcada como una de las explosiones más devastadoras en la historia reciente de México. La comunidad se encuentra en shock./Ámbito y Radio Fórmula.