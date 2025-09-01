Argentina superó a México y jugará la final de la América Pádel Cup ¿Podrá vencer a Brasil?

La Selección Argentina de Pádel dio un paso firme hacia la gloria al vencer a México por 7-2 en el club Contrapared de Ciudad de México . Con actuaciones sólidas en todas las categorías, el combinado nacional aseguró su lugar en la final de la América Pádel Cup , donde se medirá nada menos que con Brasil .

Con estos resultados, Argentina cerró la serie con un 7-2 global que le permitió acceder a la gran final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Padel_APA/status/1962214199871889567&partner=&hide_thread=false La Selección Argentina se clasificó a la final de la América Pádel Cup 2025, donde enfrentará a Brasil, que venció a Chile en la otra semi.

El equipo albiceleste superó a México por 5-2 en la serie.

Nos vemos en la FINAL!! #SomosAPA pic.twitter.com/roCufOPqSd — Asociación Pádel Argentino (APA) (@Padel_APA) August 31, 2025

La final soñada: Argentina vs. Brasil

Con el triunfo sobre México, el equipo de la Asociación de Pádel Argentino (APA) aseguró su boleto a la definición continental. Allí se enfrentará a Brasil, que superó a Chile por 8-1, generando así el clásico sudamericano que definirá al campeón de la América Pádel Cup, del 30 de octubre al 1 de noviembre en Estados Unidos.

Será una final cargada de historia y rivalidad, con dos potencias continentales frente a frente. Argentina buscará imponer su tradición y jerarquía, mientras que Brasil llega con la confianza de haber arrasado en semifinales.

Sobre la Asociación de Pádel Argentino (APA)

Creada el 21 de noviembre de 1988, la APA es una asociación civil sin fines de lucro que promueve el pádel en todo el país. Es la única entidad rectora reconocida por la Secretaría de Deportes de la Nación y cofundadora de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

Más información: https://padel.org.ar/

