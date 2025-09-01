un triunfo clave

Argentina superó a México y jugará la final de la América Pádel Cup ¿Podrá vencer a Brasil?

La Selección de Pádel de Argentina choca contra la de Brasil tras superar a un duro equipo mexicano. Repasá lo que se viene.

Argentina impuso su Pádel (Foto IA).

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina de Pádel dio un paso firme hacia la gloria al vencer a México por 7-2 en el club Contrapared de Ciudad de México. Con actuaciones sólidas en todas las categorías, el combinado nacional aseguró su lugar en la final de la América Pádel Cup, donde se medirá nada menos que con Brasil.

Un triunfo sólido ante México

El equipo argentino mostró su jerarquía con una serie de resultados contundentes:

  • Andrés Graupera – Federico Galarza ganaron dos cruces en Sub 18 Masculino (6-1/6-4 y 6-0/6-1).

  • Francesca Floriani – Fiorella Propato dominaron en Sub 18 Femenino con dos victorias (6-1/6-4 y 6-2/6-4).

  • En Máxima Masculina, Ignacio Archieri – Maximiliano Sánchez Blasco se impusieron en dos partidos (6-3/6-3 y 6-3/7-6).

  • En Máxima Femenina, Sol Capello – Alma Córdoba cayeron 3-6/3-6, aunque luego Floriani – Córdoba ganaron 6-1/5-7/6-2.

  • En Máxima Mixto, Francesca Floriani – Francisco Maier perdieron 3-6/6-3/2-6.

Con estos resultados, Argentina cerró la serie con un 7-2 global que le permitió acceder a la gran final.

La final soñada: Argentina vs. Brasil

Con el triunfo sobre México, el equipo de la Asociación de Pádel Argentino (APA) aseguró su boleto a la definición continental. Allí se enfrentará a Brasil, que superó a Chile por 8-1, generando así el clásico sudamericano que definirá al campeón de la América Pádel Cup, del 30 de octubre al 1 de noviembre en Estados Unidos.

Será una final cargada de historia y rivalidad, con dos potencias continentales frente a frente. Argentina buscará imponer su tradición y jerarquía, mientras que Brasil llega con la confianza de haber arrasado en semifinales.

Sobre la Asociación de Pádel Argentino (APA)

Creada el 21 de noviembre de 1988, la APA es una asociación civil sin fines de lucro que promueve el pádel en todo el país. Es la única entidad rectora reconocida por la Secretaría de Deportes de la Nación y cofundadora de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

Más información: https://padel.org.ar/

El deporte crece en San Rafael: abren escuelas gratuitas de Pádel y pelota a paleta

Con el objetivo de seguir ampliando las actividades deportivas, el Municipio de San Rafael, a través de la Dirección de Deportes, firmó un acuerdo con el club de Pelota Paleta local. En su sede de la calle Entre Ríos 1.146 empezará a funcionar una “escuela municipal” de la disciplina, gratuita para adultos y niños de 8 años en adelante.

