"Las Muertas" llega a Netflix: cuatro hermanas detrás de casi 100 asesinatos

En uno de los estrenos que renuevan la sección de miniseries , Netflix presentó "Las Muertas" . Esta producción mexicana, basada en hechos reales, se desarrolla en seis episodios y reconstruye el crimen organizado de Las Poquianchis , una banda de mujeres que operaba entre la corrupción política y actividades delictivas , bajo la visión satírica del director Luis Estrada .

La historia sigue a las hermanas Baladro , quienes amasaron su fortuna mediante una red de casas de prostitución establecida en México durante los años 60 . Compraban voluntades políticas y cometían crímenes atroces sin límites .

"Las muertas" en Netflix: seis episodios con un tono diferente uno del otro.

Además de asesinar a sus trabajadoras sexuales y enterrarlas, captaban menores de edad, a quienes eliminaban al cumplir 25 años por considerarlas inútiles . Durante años lograron evadir la justicia gracias a tratos secretos con la policía, hasta que una joven logró escapar y revelar al mundo las atrocidades cometidas por Las Poquianchis .

Basada en la obra de Jorge Ibargüengoitia publicada en 1977 , la miniserie combina humor ácido con la seriedad de los hechos. Entre 1945 y 1964 , las hermanas González Valenzuela cometieron sus crímenes en San Francisco del Rincón , donde también enterraban a sus víctimas. Poseían cientos de burdeles en Guanajuato y Jalisco , donde explotaron a mujeres y asesinaron a cerca de 91 personas, incluidos clientes y bebés.

las muertas - Netflix (1) Las Poquiachis en la vida real. Foto: web

Aunque se estima que el número real de víctimas podría superar las 150, las hermanas pasaron a la historia de México como las asesinas más despiadadas. La dirección de Estrada imprime un estilo similar al de "La Ley de Herodes" y "El Infierno", combinando crítica social con dramatismo y sátira.

Quién es quién en la miniserie

Arcelia Ramírez: Arcángela Baladro

Arcángela Baladro Paulina Gaitán: Serafina Baladro

Serafina Baladro Alfonso Herrera: Simón Corona

Simón Corona Joaquín Cosío: Capitán Bedoya

Capitán Bedoya Mauricio Isaac: La Calavera

La Calavera Leticia Huijara: Eulalia Baladro

Eulalia Baladro Fernando Bonilla: Ticho

Ticho Enrique Arreola: Escalera

Escalera Salvador Sánchez

Tenoch Huerta

Más de Arcelia Ramírez: series y películas

En series:

1. La Civil (2021)

Protagonizada por Arcelia Ramírez, esta película aborda el dolor y la lucha de una madre cuyo hija ha sido víctima de desaparición forzada en México. La trama sigue su incansable búsqueda de justicia en un contexto de violencia y corrupción, destacando la resiliencia y determinación femenina.

2. Juana Inés (2016)

En esta serie de Canal Once, Arcelia Ramírez interpreta a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras más emblemáticas del Siglo de Oro mexicano. La producción narra su vida y obra, explorando su lucha por el conocimiento y la libertad intelectual en una época de restricciones para las mujeres.

En películas:

1. La Mujer de Benjamín (1991)

Arcelia interpreta a una mujer atrapada en un complicado triángulo amoroso con su esposo y un joven apasionado. La película explora las tensiones emocionales y morales que surgen del deseo y la lealtad, destacando la actuación intensa y sutil de Ramírez.

2. Como Agua para Chocolate (1992)

Basada en la novela de Laura Esquivel, Ramírez interpreta a Rosaura, hermana de Tita. La historia mezcla romance, tradición y realismo mágico, mientras Tita lucha por su amor prohibido, y la cocina se convierte en un vehículo para expresar emociones profundas.

3. La Zona (2007)

La actriz mexicana interpreta a una madre que vive en un exclusivo barrio residencial que se convierte en escenario de un conflicto social y violento cuando jóvenes de los alrededores irrumpen en su comunidad. La película examina la desigualdad, la justicia privada y los dilemas éticos en la sociedad mexicana contemporánea.

Tráiler de "Las Muertas"