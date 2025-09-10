"Las Muertas" llega a Netflix: cuatro hermanas detrás de casi 100 asesinatos

En uno de los estrenos que renuevan la sección de miniseries, Netflix presentó "Las Muertas". Esta producción mexicana, basada en hechos reales, se desarrolla en seis episodios y reconstruye el crimen organizado de Las Poquianchis, una banda de mujeres que operaba entre la corrupción política y actividades delictivas, bajo la visión satírica del director Luis Estrada.
las muertas - Netflix
"Las muertas" en Netflix: seis episodios con un tono diferente uno del otro.
De qué trata "Las Muertas" en Netflix
La historia sigue a las hermanas Baladro, quienes amasaron su fortuna mediante una red de casas de prostitución establecida en México durante los años 60. Compraban voluntades políticas y cometían crímenes atroces sin límites.
Además de asesinar a sus trabajadoras sexuales y enterrarlas, captaban menores de edad, a quienes eliminaban al cumplir 25 años por considerarlas inútiles. Durante años lograron evadir la justicia gracias a tratos secretos con la policía, hasta que una joven logró escapar y revelar al mundo las atrocidades cometidas por Las Poquianchis.
La historia verdadera detrás de "Las Muertas"
Basada en la obra de Jorge Ibargüengoitia publicada en 1977, la miniserie combina humor ácido con la seriedad de los hechos. Entre 1945 y 1964, las hermanas González Valenzuela cometieron sus crímenes en San Francisco del Rincón, donde también enterraban a sus víctimas. Poseían cientos de burdeles en Guanajuato y Jalisco, donde explotaron a mujeres y asesinaron a cerca de 91 personas, incluidos clientes y bebés.
las muertas - Netflix (1)
Las Poquiachis en la vida real.
Aunque se estima que el número real de víctimas podría superar las 150, las hermanas pasaron a la historia de México como las asesinas más despiadadas. La dirección de Estrada imprime un estilo similar al de "La Ley de Herodes" y "El Infierno", combinando crítica social con dramatismo y sátira.
Quién es quién en la miniserie
Arcelia Ramírez: Arcángela Baladro
Paulina Gaitán: Serafina Baladro
Alfonso Herrera: Simón Corona
Joaquín Cosío: Capitán Bedoya
Mauricio Isaac: La Calavera
Leticia Huijara: Eulalia Baladro
Fernando Bonilla: Ticho
Enrique Arreola: Escalera
Salvador Sánchez
Tenoch Huerta
Más de Arcelia Ramírez: series y películas
En series:
1. La Civil (2021)
Protagonizada por Arcelia Ramírez, esta película aborda el dolor y la lucha de una madre cuyo hija ha sido víctima de desaparición forzada en México. La trama sigue su incansable búsqueda de justicia en un contexto de violencia y corrupción, destacando la resiliencia y determinación femenina.
2. Juana Inés (2016)
En esta serie de Canal Once, Arcelia Ramírez interpreta a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras más emblemáticas del Siglo de Oro mexicano. La producción narra su vida y obra, explorando su lucha por el conocimiento y la libertad intelectual en una época de restricciones para las mujeres.
En películas:
1. La Mujer de Benjamín (1991)
Arcelia interpreta a una mujer atrapada en un complicado triángulo amoroso con su esposo y un joven apasionado. La película explora las tensiones emocionales y morales que surgen del deseo y la lealtad, destacando la actuación intensa y sutil de Ramírez.
2. Como Agua para Chocolate (1992)
Basada en la novela de Laura Esquivel, Ramírez interpreta a Rosaura, hermana de Tita. La historia mezcla romance, tradición y realismo mágico, mientras Tita lucha por su amor prohibido, y la cocina se convierte en un vehículo para expresar emociones profundas.
3. La Zona (2007)
La actriz mexicana interpreta a una madre que vive en un exclusivo barrio residencial que se convierte en escenario de un conflicto social y violento cuando jóvenes de los alrededores irrumpen en su comunidad. La película examina la desigualdad, la justicia privada y los dilemas éticos en la sociedad mexicana contemporánea.