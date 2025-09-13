Una familia resultó herida en un accidente vial en Uspallata. (Foto ilustrativa)

Por Luis Calizaya







Una familia chilena sufrió un grave accidente vial en la Ruta Nacional 7, a la altura de Uspallata. Aunque aún se desconocen las causas del vuelco, los cuatro ocupantes -incluidos dos menores- fueron hospitalizados, y el hecho provocó demoras en el tránsito de alta montaña.

Vuelco en Uspallata provocó demoras en el camino hacia Chile Pasado el mediodía del sábado, a unos cuatro kilómetros del Área de Control Integrado (ACI), un auto que circulaba por la Ruta 7 volcó a un costado del camino.

Como consecuencia, una familia de cuatro integrantes resultó herida y debió ser trasladada al hospital más cercano. Entre los afectados se encontraban dos menores y una mujer, mientras que un hombre quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado antes de recibir asistencia médica.

Personal policial y de tránsito realizó un corte parcial de la ruta mientras se llevaban a cabo las tareas de remoción del auto, lo que generó demoras en la circulación. Las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución por alta montaña.