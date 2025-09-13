Todos hospitalizados

Una familia resultó herida en un accidente vial en Uspallata

Un auto que trasladaba a una familia chilena, con dos menores a bordo, volcó en la Ruta Nacional 7 y generó demoras en el tránsito.

Una familia resultó herida en un accidente vial en Uspallata. (Foto ilustrativa)

 Por Luis Calizaya

Una familia chilena sufrió un grave accidente vial en la Ruta Nacional 7, a la altura de Uspallata. Aunque aún se desconocen las causas del vuelco, los cuatro ocupantes -incluidos dos menores- fueron hospitalizados, y el hecho provocó demoras en el tránsito de alta montaña.

Vuelco en Uspallata provocó demoras en el camino hacia Chile

Pasado el mediodía del sábado, a unos cuatro kilómetros del Área de Control Integrado (ACI), un auto que circulaba por la Ruta 7 volcó a un costado del camino.

Como consecuencia, una familia de cuatro integrantes resultó herida y debió ser trasladada al hospital más cercano. Entre los afectados se encontraban dos menores y una mujer, mientras que un hombre quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado antes de recibir asistencia médica.

Personal policial y de tránsito realizó un corte parcial de la ruta mientras se llevaban a cabo las tareas de remoción del auto, lo que generó demoras en la circulación. Las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución por alta montaña.

