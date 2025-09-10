operativo policial en el lugar

Camionero herido tras un vuelco en Alta Montaña

Un camión protagonizó un accidente vial en plena Alta Montaña y su conductor sufrió heridas. No hubo cortes en el tránsito.

Vuelco en Alta Montaña. Un camionero herido.&nbsp;

Vuelco en Alta Montaña. Un camionero herido. 

 Por Pablo Segura

Un accidente vial en Alta Montaña se registró este martes en el kilómetro 1233 de la Ruta Nacional 7, a la altura del denominado falso túnel y el siniestro fue protagonizado por un camión que, por causas que aún se investigan, terminó volcado en plena calzada.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor resultó politraumatizado tras el vuelco y debió ser asistido de inmediato por personal de emergencias.

Lee además
El estado del Paso Internacional Los Libertadores este miércoles 10 de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 10 de septiembre
Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 9 de septiembre
Vuelco camion Alta Montaña
El accidente vial no alteró el tránsito en Alta Montaña.

El accidente vial no alteró el tránsito en Alta Montaña.

Una ambulancia se desplazó hasta el lugar para trasladarlo a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Camionero herido tras un vuelco en Alta Montaña

En la zona trabajó Gendarmería Nacional Argentina, en conjunto con efectivos de la Policía de Mendoza, quienes se encargaron de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los demás conductores que circulaban por la ruta internacional.

Como el camión quedó volcado sobre la banquina, no hizo falta realizar cortes parciales ni desvíos, por lo que esto facilitó las tareas de los efectivos. Por estas horas se iniciaba el operativo para remolcar el camión siniestrado.

Choque vuelco alta montaña

El Ministerio de Seguridad de Mendoza confirmó que se están llevando adelante las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro, dado que el sector del falso túnel es considerado un tramo de riesgo debido a su trazado y a la intensa circulación de camiones de carga pesada.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones en la zona, especialmente ante las condiciones de montaña y los frecuentes cambios climáticos que afectan la visibilidad y la adherencia en la ruta.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 8 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 7 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 6 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 5 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este jueves 4 de septiembre

Reabrió el Paso Internacional Los Libertadores: cientos de vehículos cruzan la frontera

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 2 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Conmoción en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Las Más Leídas

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

Conmoción en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Por Pablo Segura
Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es.
Tras la derrota electoral

Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es

Por Cecilia Zabala
El presidente de la Corte explicó cómo será el proceso electoral en la Provincia video
Todo lo que tenés que saber

Elecciones 2025: qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota en Mendoza

Por Facundo La Rosa