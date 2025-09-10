Camionero herido tras un vuelco en Alta Montaña

Un accidente vial en Alta Montaña se registró este martes en el kilómetro 1233 de la Ruta Nacional 7, a la altura del denominado falso túnel y el siniestro fue protagonizado por un camión que, por causas que aún se investigan, terminó volcado en plena calzada.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor resultó politraumatizado tras el vuelco y debió ser asistido de inmediato por personal de emergencias.

Una ambulancia se desplazó hasta el lugar para trasladarlo a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

En la zona trabajó Gendarmería Nacional Argentina , en conjunto con efectivos de la Policía de Mendoza , quienes se encargaron de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los demás conductores que circulaban por la ruta internacional.

Como el camión quedó volcado sobre la banquina, no hizo falta realizar cortes parciales ni desvíos, por lo que esto facilitó las tareas de los efectivos. Por estas horas se iniciaba el operativo para remolcar el camión siniestrado.

Choque vuelco alta montaña

El Ministerio de Seguridad de Mendoza confirmó que se están llevando adelante las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro, dado que el sector del falso túnel es considerado un tramo de riesgo debido a su trazado y a la intensa circulación de camiones de carga pesada.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones en la zona, especialmente ante las condiciones de montaña y los frecuentes cambios climáticos que afectan la visibilidad y la adherencia en la ruta.