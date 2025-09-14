Coordinación entre provincias

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad

La Policía de Mendoza logró capturar a un hombre que trasladaba a una familia hacia la costa argentina. Qué sucedió y cómo realizaron la detención.

Por Sitio Andino Policiales

Una mujer y sus tres hijos viajaban en contra de su voluntad hasta que la Policía de Mendoza logró detener el vehículo. Un hombre intentaba trasladar a la familia, pero sus planes se vieron frustrados por las autoridades y un aviso a tiempo. Las autoridades lograron realizar la detención del victimario gracias a la coordinación con San Luis.

Fue el hermano de la mujer quien alertó a las fuerzas policiales, y estas coordinaron el operativo para detener el colectivo que iba rumbo a Mar del Plata.

Un aviso a tiempo frustró los planes de un hombre y fue detenido

La Policía de Mendoza coordinó las acciones con las fuerzas de San Luis para detener el colectivo en el puesto limítrofe de Desaguadero, en el departamento de La Paz. El personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este coordinó la intervención con sus pares de la provincia vecina.

Dos horas después del aviso del hermano de la mujer, efectivos de la Comisaria N°51 interceptaron el colectivo. La madre de los niños confirmó la denuncia y los cuatro estaban a salvo. Finalmente, la Oficina Fiscal de Lavalle Las Heras dispuso la aprehensión del hombre que quedó a disposición de la Justicia.

