La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad

Una mujer y sus tres hijos viajaban en contra de su voluntad hasta que la Policía de Mendoza logró detener el vehículo. Un hombre intentaba trasladar a la familia, pero sus planes se vieron frustrados por las autoridades y un aviso a tiempo. Las autoridades lograron realizar la detención del victimario gracias a la coordinación con San Luis.

Fue el hermano de la mujer quien alertó a las fuerzas policiales, y estas coordinaron el operativo para detener el colectivo que iba rumbo a Mar del Plata.

Dos horas después del aviso del hermano de la mujer, efectivos de la Comisaria N°51 interceptaron el colectivo. La madre de los niños confirmó la denuncia y los cuatro estaban a salvo. Finalmente, la Oficina Fiscal de Lavalle Las Heras dispuso la aprehensión del hombre que quedó a disposición de la Justicia.