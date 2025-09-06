Secuestran droga en Mendoza y San Juan: tres detenidos y casi 2 kilos incautados

Por Luis Calizaya







En controles de rutina en los ingresos a la provincia de San Juan y Mendoza, tres personas fueron detenidas tras hallarse droga oculta en sus vehículos: una camioneta y un colectivo. El resultado fue casi dos kilos de cocaína, un frasco de marihuana y otras pruebas clave que aún son investigadas.

Operativos antidroga en Mendoza y San Juan El primer hecho ocurrió en el Paraje San Carlos (San Juan), kilómetro 3379 de la Ruta Nacional 40, cuando una camioneta de la provincia de Mendoza llegó con tres ocupantes. Personal del Escuadrón 66 “San Juan” procedió a controlarla luego de que el conductor, al descender, arrojara un paquete rectangular con droga.

Durante la requisa con canes, los ocupantes insultaron y ofrecieron dinero a los efectivos para evitar el procedimiento. Sin embargo, se incautaron 1 kilo 58 gramos de cocaína y un frasco con 6,5 gramos de marihuana, además de tres teléfonos celulares, el vehículo y 43.120 pesos. Los tres hombres quedaron detenidos y la causa pasó a la fiscalía de San Juan.

drogas Mendoza Operativo en el ingreso a Mendoza: así hallaron la cocaína oculta en el baño del colectivo. El segundo operativo se realizó en el ingreso a Mendoza, donde la Patrulla Fija “El Sosneado” del Escuadrón 29 “Malargüe” detuvo un colectivo para controles. En el baño hallaron una caja de jugo utilizada para ocultar 248,5 gramos de cocaína.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Descentralizada de San Rafael, que ordenó la incautación de la droga y las actuaciones correspondientes. Con información de Argentina.gob.ar