está internado

Un menor, hijo de un policía, recibió un tiro tras un confuso episodio en Guaymallén

Un chico de 15 años, hijo de un efectivo de la Policía de Mendoza, recibió un tiro en su casa de Guaymallén. La justicia investiga cómo ocurrió.

Revuelo por un menor baleado en una casa de Guaymallén.

Foto: Axel Lloret
 Por Pablo Segura

Un menor de 15 años, hijo de un efectivo de la Policía de Mendoza, recibió un disparo en una pierna en un confuso episodio ocurrido en una casa de Guaymallén, por lo que por estas horas la justicia investiga el hecho para determinar cómo ocurrió todo.

El hecho fue en una vivienda de calle Félix Suárez al 1.500, en Guaymallén, cuando la víctima estaba junto a sus hermanitos de 4 y 8 años.

El primero de estos estaba durmiendo, en tanto que la nena de 8 “sólo escuchó un ruido”. Ahora la justicia investiga si el hecho fue accidental. En tanto que la Inspección General de Seguridad inició una causa administrativa con el padre.

Todo ocurrió a las 8 de este jueves y las autoridades tomaron conocimiento tras un llamado al 911, donde un vecino de la cuadra denunciaba que habían baleado a un menor de edad.

Al llegar a la escena, los efectivos de la Policía de Mendoza encontraron a un adolescente de 15 años, con abundante sangre, desvanecido pero consciente.

Entonces lo trasladaron de inmediato al hospital Notti, donde recibió las primeras curaciones. Luego, por las características del caso, fue llevado al Central, donde quedó internado.

En el centro asistencial indicaron que el menor presentaba una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, permaneciendo en estado “estable”.

Ahora la justicia investiga cómo ocurrió el hecho. En ese sentido, se cree que el menor habría estado manipulando el arma de fuego del padre policía y se disparó accidentalmente.

Por esto, la Inspección General de Seguridad activó el protocolo correspondiente para el efectivo involucrado, en tanto que el arma quedó secuestrada.

El caso es investigado por la justicia, mientras se sigue de cerca la evolución del menor herido.

