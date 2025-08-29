Tres detenidos

Cayó el "Clan del Norte", una banda que vendía droga en San Martín

La Policía de Mendoza desbarató una banda que vendía droga en San Martín. Detuvieron a tres personas, entre ellas, un barra.

Parte de la droga incautada durante los procedimientos&nbsp; contra la banda que operaba en San Martín.&nbsp;

Parte de la droga incautada durante los procedimientos  contra la banda que operaba en San Martín. 

 Por Pablo Segura

En un amplio operativo contra el narcotráfico, la Policía de Mendoza llevó adelante múltiples allanamientos en San Martín, logrando desarticular una organización criminal dedicada a la venta de droga al menudeo, conocida como el "Clan del Norte", el cual estaba conformado por miembros de una familia oriunda de Las Heras y operaba en el Barrio Municipal del este provincial bajo un sofisticado sistema de distribución.

Según informaron desde la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, la investigación permitió descubrir que la banda utilizaba la modalidad de “célula”, en tanto que hubo tres detenidos.

Esto consistía en dividir las tareas entre distintos domicilios de una misma cuadra: algunos eran utilizados para almacenar la droga, otros para resguardar el dinero obtenido y otros para fraccionar las sustancias con los elementos necesarios.

Desbaratan banda que vendía droga en San Martín

Las máximas responsables eran dos hermanas que dirigían las operaciones desde sus viviendas. Sin embargo, la investigación también detectó la participación de un hombre conocido como “Chileno”, integrante de la barra brava del club San Martín, quien colaboraba activamente en la logística de la banda. Este sujeto, que tenía un pedido de captura vigente, fue finalmente detenido durante los procedimientos.

droga secuestro
Algunos de los envoltorios de cocaína que se vendían en San Martín.

Algunos de los envoltorios de cocaína que se vendían en San Martín.

Los allanamientos se llevaron a cabo en domicilios de la calle Prolongación Viamonte, donde las hermanas fueron arrestadas y puestas a disposición de la Unidad Fiscal.

En el lugar se secuestraron más de 70 envoltorios de cocaína, 16 frascos con marihuana, un trozo de cocaína compactada, más de 1.100.000 pesos en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento, además de varios teléfonos celulares que serán analizados por la Justicia.

La Policía de Mendoza destacó que los operativos forman parte de un plan integral para combatir el narcotráfico en el Este provincial. Las investigaciones continúan con el objetivo de neutralizar por completo la red delictiva y evitar que nuevas células intenten rearmarse en la zona.

