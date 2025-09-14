Narcotráfico: nueve allanamientos, ocho detenidos y múltiples secuestros en la provincia de Mendoza

Este sábado, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina hicieron múltiples procedimientos en base a una investigación relacionada al narcotráfico en la provincia de Mendoza. Como resultado de los allanamientos en diferentes lugares, se secuestraron drogas e insumos, como también se realizaron detenciones.
Los operativos se realizaron, por disposición judicial, en los departamentos de Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia, donde detuvieron a ocho personas que integraban una organización que se dedicaba a la tenencia y comercialización de drogas.