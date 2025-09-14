Narcotráfico: nueve allanamientos, ocho detenidos y múltiples secuestros en la provincia de Mendoza

Por Sitio Andino







Este sábado, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina hicieron múltiples procedimientos en base a una investigación relacionada al narcotráfico en la provincia de Mendoza. Como resultado de los allanamientos en diferentes lugares, se secuestraron drogas e insumos, como también se realizaron detenciones.

Los operativos se realizaron, por disposición judicial, en los departamentos de Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia, donde detuvieron a ocho personas que integraban una organización que se dedicaba a la tenencia y comercialización de drogas.

Cinco hombres y tres mujeres quedaron detenidos, fueron trasladados y alojados en la Unidad Penitenciaria Federal U32 a disposición de la Justicia.

Narcotráfico: resultados de los operativos En los diferentes procedimientos, Gendarmería Nacional incautó:

cocaína y marihuana fraccionada,

83 plantas de cannabis sativa,

balanzas de precisión,

más de 5.000.000 de pesos

1800 dólares,

27 celulares,

un invernadero móvil,

siete rodados, y otros elementos de interés para la causa. Los operativos fueron realizados por la Agrupación XI “Cuyo” de Gendarmería, que actuó según lo dispuesto por el Juzgado Federal N°3, Secretaría Penal “E”, y la Fiscalía Federal N°3 de Mendoza.