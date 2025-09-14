Investigación

Narcotráfico: nueve allanamientos, ocho detenidos y múltiples secuestros en la provincia de Mendoza

Las autoridades hicieron operativos por una investigación sobre comercialización de estupefacientes. En qué zonas fueron los procedimientos sobre narcotráfico.

Por Sitio Andino Policiales

Este sábado, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina hicieron múltiples procedimientos en base a una investigación relacionada al narcotráfico en la provincia de Mendoza. Como resultado de los allanamientos en diferentes lugares, se secuestraron drogas e insumos, como también se realizaron detenciones.

Los operativos se realizaron, por disposición judicial, en los departamentos de Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia, donde detuvieron a ocho personas que integraban una organización que se dedicaba a la tenencia y comercialización de drogas.

Intervino la Justicia Federal

Cinco hombres y tres mujeres quedaron detenidos, fueron trasladados y alojados en la Unidad Penitenciaria Federal U32 a disposición de la Justicia.

Narcotráfico: resultados de los operativos

En los diferentes procedimientos, Gendarmería Nacional incautó:

  • cocaína y marihuana fraccionada,
  • 83 plantas de cannabis sativa,
  • balanzas de precisión,
  • más de 5.000.000 de pesos
  • 1800 dólares,
  • 27 celulares,
  • un invernadero móvil,
  • siete rodados, y otros elementos de interés para la causa.

Los operativos fueron realizados por la Agrupación XI “Cuyo” de Gendarmería, que actuó según lo dispuesto por el Juzgado Federal N°3, Secretaría Penal “E”, y la Fiscalía Federal N°3 de Mendoza.

