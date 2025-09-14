Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 14 de septiembre de 2025.

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Este domingo 14 de septiembre se llevará a cabo el sorteo 1319 del Brinco en Argentina, un juego de azar poceado que se sortea los domingos a las 21 y brinda la posibilidad a los apostadores de ganar un importante premio económico.

Conocé los resultados y ganadores del sorteo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que en esta edición tiene un pozo estimado de $1.020.000.000 y alrededor de 200.000 apuestas.

Lee además
Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 7 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1318 del domingo 7 de septiembre
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

Brinco: sorteo 1319 y resultados de hoy, domingo 14 de septiembre

  • TRADICIONAL:

  • BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE:

quiniela de mendoza, brinco.jpg
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

En ningún caso interesa el orden con que salieron los números.

Cabe destacar que los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resultarán ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

14 de septiembre: por qué se conmemora hoy el Día del Cartero en Argentina

Atención en el Valle de Uco: mil personas al día dependen de la salud pública

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 14 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de septiembre

Descenso de la temperatura, el pronóstico para este domingo 14 de septiembre en Mendoza

Donación de órganos: en Mendoza hay 333 pacientes que se encuentran en lista de espera

Nutrición saludable con productos mendocinos: recetas y consejos

LO QUE SE LEE AHORA
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

Las Más Leídas

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.
Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud
En estado crítico

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos
Tiempo

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos video
En videos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Te Puede Interesar

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

Por Soledad Maturano
Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam
Economias Regionales

Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam

Por Marcelo López Álvarez
]El fútbol femenino avanza sin pausa.
BUENA PERFORMANCE

Mendoza y el fútbol femenino: dos mil jugadoras federadas y un crecimiento histórico en los últimos 5 años

Por Martín Sebastián Colucci