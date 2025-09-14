Avances en salud mental

Atención en el Valle de Uco: mil personas al día dependen de la salud pública

Con 3 hospitales y 37 centros, en el Valle de Uco se atiende a más de mil personas al día. La digitalización y la salud mental, los ejes de la gestión.

El Hospital Scaravelli, de Tunuyán, concentra todos los nacimientos del Valle de Uco.

El Hospital Scaravelli, de Tunuyán, concentra todos los nacimientos del Valle de Uco.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Celeste Funes

El sistema sanitario en el Valle de Uco enfrenta una demanda creciente, con un 20% más de consultas que el año anterior. Con tres hospitales y 37 centros de atención, la región depende casi exclusivamente del sector público, que avanza con proyectos de digitalización, equipamiento y salud mental.

Con una población de 150 mil habitantes y solo una clínica privada en Tunuyán, que atiende a afiliados de PAMI, el sector público se convirtió en el principal sostén de la atención médica. Según explicó el coordinador regional del Ministerio de Salud, Juan Paulo González Trigo, a SITIO ANDINO, los tres hospitales y los 37 centros de salud reciben a un promedio de mil pacientes por día.

Los hospitales y centros de salud del Valle de Uco

En la cartera de servicios del Ministerio de Salud de Mendoza, se registran los siguientes centros:

Hospitales:

  • Victorino Tagarelli (Constitución S/N, Eugenio Bustos, San Carlos)
  • Antonio Scaravelli (Güemes 1441, Tunuyán)
  • General Las Heras (Monseñor Fernández y Gral. Las Heras, Tupungato)

Hospital Tagarelli, San Carlos - 482375
Hospital Victorino Tagarelli de San Carlos.

Hospital Victorino Tagarelli de San Carlos.

San Carlos

  • Centro de Salud N° 099 Villa San Carlos
  • Centro de Salud N° 100 Capiz
  • Centro de Salud N° 101 Dr. José M. Mendez
  • Centro de Salud N° 103 Chilecito
  • Centro de Salud N° 104 Dr. Faustino Gil
  • Centro de Salud N° 105 Dr. Ivan Cane
  • Centro de Salud N° 106 Paso de las Carretas
  • Centro de Salud N° Villa Chacón
  • Centro de Salud N° El Cepillo
  • Centro de Salud N° 251 La Cañada
  • Posta Sanitaria N° 312 Casas Viejas
  • Posta Sanitaria N° 313 Calise
  • Posta Sanitaria N° 314 Furlotti
  • Posta Sanitaria N° 564 Lotes Barraquero

Tunuyán

  • Centro de Salud N° 061 Dr. Juan José Gastón Begue
  • Centro de Salud N° 091 Colonia Las Rosas
  • Centro de Salud N° 096 Los Árboles
  • Centro de Salud N° 097 Los Sauces
  • Centro de Salud N° 098 Dr. Juan José Delgado
  • Centro de Salud N° 153 La Pintada
  • Centro de Salud N° 154 Agua Amarga
  • Centro de Salud N° 171 B° Urquiza
  • Centro de Salud N° 181 Victoria Aruani
  • Centro de Salud N° 191 Puente del Río
  • Centro de Salud N° 197 El Algarrobo
  • Centro de Salud N° 236 El Manzano Histórico - Los Chacales
  • Centro de Salud N° 548 El Tópón
  • Centro de Salud N° 555 Campo Los Andes
  • CIC 917 Tunuyán (Excentro 235 B° Venezuela)
  • CIC 918 Vista Flores

Tupungato

  • Centro de Salud N° 092 San José
  • Centro de Salud N° 093 La Carrera
  • Centro de Salud N° 094 Algarrobo
  • Centro de Salud N° 095 El Zampal
  • Centro de Salud N° 184 Italo Palumbo
  • Centro de Salud N° 198 Fermín Carrizo
  • Centro de Salud N° 370 Odontólogo Aldo Hector Palumbo
  • Posta Sanitaria N° 551 Dora Zonana
  • CIC 928 Villas Bastías

Alta demanda y presión sobre los hospitales

Los hospitales del Valle de Uco cuentan con cinco guardias activas que reciben entre 250 y 300 personas cada una, lo que representa 800 consultas diarias. A esto se suman las atenciones en los centros de salud con guardias permanentes (entre 100 y 150 diarias) y entre 500 y 700 turnos en consultorios externos.

Mamógrafo Hospital Scaravelli.jpg
El Hospital Scaravelli, del Valle de Uco, sumó un nuevo mamógrafo para que mujeres de toda la región puedan acceder a un estudio vital.

El Hospital Scaravelli, del Valle de Uco, sumó un nuevo mamógrafo para que mujeres de toda la región puedan acceder a un estudio vital.

La demanda se incrementó un 20% respecto al año anterior, debido a que muchas personas no pueden costear consultas con especialistas privados, como pediatras, cardiólogos o estudios médicos, y recurren directamente al sistema público.

Recursos humanos y fuga de profesionales

Uno de los principales problemas fue la pérdida de profesionales en los últimos dos años. Muchos médicos y especialistas emigraron a Chile, San Luis o Europa, y otros dejaron de viajar desde Mendoza Capital por el costo y el tiempo de traslado (que puede rondar las dos horas diarias o más).

“La prioridad fue recomponer los equipos de profesionales, porque de nada sirve tener edificios si no hay recursos humanos”, indicó González Trigo.

Avances en digitalización, turnos programados e incorporación de tecnología

La transformación digital permitió ordenar la entrega de turnos y mejorar la atención. Antes se citaba a todos los pacientes en un mismo horario, lo que provocaba esperas de horas y pérdida de días de trabajo. Ahora los turnos son programados y personalizados, lo que agiliza la atención y reduce las quejas.

Sin embargo, el desafío es cultural: muchos pacientes no asisten y se pierden turnos, ya que un médico atiende entre 12 y 16 personas por día.

image
Camas del Servicio de Internación Diferenciada de Salud Mental en Tupungato.

Camas del Servicio de Internación Diferenciada de Salud Mental en Tupungato.

En 2025 se sumaron tres mamógrafos en distintos puntos del Valle de Uco, lo que redujo la necesidad de traslados de hasta 50 kilómetros para realizar el estudio. También se incorporaron equipos de rayos X en el Hospital Scaravelli y se sumaron ecografistas en las áreas sanitarias de La Consulta, Vista Flores, Colonia Las Rosas y Gualtallary.

Los equipos se están modernizando para entregar resultados mediante códigos QR, lo que reemplaza al uso de CD y permite acceder a los estudios desde cualquier hospital.

El 70% de los centros de salud ya implementó la Historia de Salud Integrada (HCI), mientras que los tres hospitales alcanzaron el 100%. Esto significa que un estudio realizado en Tunuyán puede ser visto en tiempo real en Tupungato o San Carlos, facilitando diagnósticos certeros y evitando duplicación de prácticas.

Revolución en salud mental

La salud mental fue una de las áreas con mayor crecimiento. A comienzos de 2025 no existían camas específicas y hoy hay 16 camas de internación distribuidas en distintos hospitales. De hecho, a fines de agosto se anunció la inauguración del nuevo Servicio de Internación Diferenciada, en Tupungato, equipado con cuatro camas exclusivas.

image.png
Hospital General Las Heras de Tupungato.

Hospital General Las Heras de Tupungato.

Se incorporó psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros especializados en distintos centros de toda la región, y se establecieron guardias de salud mental de 8 a 20 horas en los tres hospitales y un sistema de alerta para emergencias nocturnas. Asimismo, los 37 centros de salud incorporaron atención psicológica, con ocho psicólogos y dos trabajadores sociales sumados en el último mes.

En paralelo, se inauguraron Centros Provinciales de Adicciones (CPA) en Tupungato y San Carlos, y un nuevo Centro Infanto Juvenil en Tupungato, con la proyección de abrir otro en San Carlos.

Complejidad hospitalaria y natalidad

El Hospital Scaravelli concentra todos los nacimientos del Valle de Uco gracias a su servicio de neonatología. Actualmente nacen 3,5 bebés por día, frente a los 7 a 9 de hace cuatro años, lo que refleja una baja del 50% en la natalidad, destacó González Trigo.

El hospital cuenta con 90 camas de internación, 8 de terapia intensiva y servicio de resonancia magnética. Además, se implementó el sistema de tele-ACV, que conecta en tiempo real con neurólogos del Hospital Lagomaggiore, logrando mejores resultados en pacientes con accidentes cerebrovasculares.

Además, el funcionario precisó que se planifica la ampliación del Hospital Scaravelli, que sumará entre 20 y 25 camas más para alcanzar un total de 110. También se construirá un nuevo centro de salud en Puente del Río, ya que el actual edificio se encuentra en malas condiciones y no cumple con los estándares necesarios.

