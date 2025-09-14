Atención en el Valle de Uco: mil personas al día dependen de la salud pública

El Hospital Scaravelli, de Tunuyán, concentra todos los nacimientos del Valle de Uco.

El sistema sanitario en el Valle de Uco enfrenta una demanda creciente , con un 20% más de consultas que el año anterior. Con tres hospitales y 37 centros de atención, la región depende casi exclusivamente del sector público, que avanza con proyectos de digitalización, equipamiento y salud mental .

Con una población de 150 mil habitantes y solo una clínica privada en Tunuyán , que atiende a afiliados de PAMI , el sector público se convirtió en el principal sostén de la atención médica. Según explicó el coordinador regional del Ministerio de Salud , Juan Paulo González Trigo , a SITIO ANDINO , los tres hospitales y los 37 centros de salud reciben a un promedio de mil pacientes por día .

En la cartera de servicios del Ministerio de Salud de Mendoza , se registran los siguientes centros:

Hospital Tagarelli, San Carlos - 482375 Hospital Victorino Tagarelli de San Carlos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

San Carlos

Centro de Salud N° 099 Villa San Carlos

Centro de Salud N° 100 Capiz

Centro de Salud N° 101 Dr. José M. Mendez

Centro de Salud N° 103 Chilecito

Centro de Salud N° 104 Dr. Faustino Gil

Centro de Salud N° 105 Dr. Ivan Cane

Centro de Salud N° 106 Paso de las Carretas

Centro de Salud N° Villa Chacón

Centro de Salud N° El Cepillo

Centro de Salud N° 251 La Cañada

Posta Sanitaria N° 312 Casas Viejas

Posta Sanitaria N° 313 Calise

Posta Sanitaria N° 314 Furlotti

Posta Sanitaria N° 564 Lotes Barraquero

Tunuyán

Centro de Salud N° 061 Dr. Juan José Gastón Begue

Centro de Salud N° 091 Colonia Las Rosas

Centro de Salud N° 096 Los Árboles

Centro de Salud N° 097 Los Sauces

Centro de Salud N° 098 Dr. Juan José Delgado

Centro de Salud N° 153 La Pintada

Centro de Salud N° 154 Agua Amarga

Centro de Salud N° 171 B° Urquiza

Centro de Salud N° 181 Victoria Aruani

Centro de Salud N° 191 Puente del Río

Centro de Salud N° 197 El Algarrobo

Centro de Salud N° 236 El Manzano Histórico - Los Chacales

Centro de Salud N° 548 El Tópón

Centro de Salud N° 555 Campo Los Andes

CIC 917 Tunuyán (Excentro 235 B° Venezuela)

CIC 918 Vista Flores

Tupungato

Centro de Salud N° 092 San José

Centro de Salud N° 093 La Carrera

Centro de Salud N° 094 Algarrobo

Centro de Salud N° 095 El Zampal

Centro de Salud N° 184 Italo Palumbo

Centro de Salud N° 198 Fermín Carrizo

Centro de Salud N° 370 Odontólogo Aldo Hector Palumbo

Posta Sanitaria N° 551 Dora Zonana

CIC 928 Villas Bastías

Alta demanda y presión sobre los hospitales

Los hospitales del Valle de Uco cuentan con cinco guardias activas que reciben entre 250 y 300 personas cada una, lo que representa 800 consultas diarias. A esto se suman las atenciones en los centros de salud con guardias permanentes (entre 100 y 150 diarias) y entre 500 y 700 turnos en consultorios externos.

Mamógrafo Hospital Scaravelli.jpg El Hospital Scaravelli, del Valle de Uco, sumó un nuevo mamógrafo para que mujeres de toda la región puedan acceder a un estudio vital. Gentileza.

La demanda se incrementó un 20% respecto al año anterior, debido a que muchas personas no pueden costear consultas con especialistas privados, como pediatras, cardiólogos o estudios médicos, y recurren directamente al sistema público.

Recursos humanos y fuga de profesionales

Uno de los principales problemas fue la pérdida de profesionales en los últimos dos años. Muchos médicos y especialistas emigraron a Chile, San Luis o Europa, y otros dejaron de viajar desde Mendoza Capital por el costo y el tiempo de traslado (que puede rondar las dos horas diarias o más).

“La prioridad fue recomponer los equipos de profesionales, porque de nada sirve tener edificios si no hay recursos humanos”, indicó González Trigo.

Avances en digitalización, turnos programados e incorporación de tecnología

La transformación digital permitió ordenar la entrega de turnos y mejorar la atención. Antes se citaba a todos los pacientes en un mismo horario, lo que provocaba esperas de horas y pérdida de días de trabajo. Ahora los turnos son programados y personalizados, lo que agiliza la atención y reduce las quejas.

Sin embargo, el desafío es cultural: muchos pacientes no asisten y se pierden turnos, ya que un médico atiende entre 12 y 16 personas por día.

image Camas del Servicio de Internación Diferenciada de Salud Mental en Tupungato. Prensa Gobierno de Mendoza.

En 2025 se sumaron tres mamógrafos en distintos puntos del Valle de Uco, lo que redujo la necesidad de traslados de hasta 50 kilómetros para realizar el estudio. También se incorporaron equipos de rayos X en el Hospital Scaravelli y se sumaron ecografistas en las áreas sanitarias de La Consulta, Vista Flores, Colonia Las Rosas y Gualtallary.

Los equipos se están modernizando para entregar resultados mediante códigos QR, lo que reemplaza al uso de CD y permite acceder a los estudios desde cualquier hospital.

El 70% de los centros de salud ya implementó la Historia de Salud Integrada (HCI), mientras que los tres hospitales alcanzaron el 100%. Esto significa que un estudio realizado en Tunuyán puede ser visto en tiempo real en Tupungato o San Carlos, facilitando diagnósticos certeros y evitando duplicación de prácticas.

Revolución en salud mental

La salud mental fue una de las áreas con mayor crecimiento. A comienzos de 2025 no existían camas específicas y hoy hay 16 camas de internación distribuidas en distintos hospitales. De hecho, a fines de agosto se anunció la inauguración del nuevo Servicio de Internación Diferenciada, en Tupungato, equipado con cuatro camas exclusivas.

image.png Hospital General Las Heras de Tupungato. Foto: Gentileza.

Se incorporó psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros especializados en distintos centros de toda la región, y se establecieron guardias de salud mental de 8 a 20 horas en los tres hospitales y un sistema de alerta para emergencias nocturnas. Asimismo, los 37 centros de salud incorporaron atención psicológica, con ocho psicólogos y dos trabajadores sociales sumados en el último mes.

En paralelo, se inauguraron Centros Provinciales de Adicciones (CPA) en Tupungato y San Carlos, y un nuevo Centro Infanto Juvenil en Tupungato, con la proyección de abrir otro en San Carlos.

Complejidad hospitalaria y natalidad

El Hospital Scaravelli concentra todos los nacimientos del Valle de Uco gracias a su servicio de neonatología. Actualmente nacen 3,5 bebés por día, frente a los 7 a 9 de hace cuatro años, lo que refleja una baja del 50% en la natalidad, destacó González Trigo.

El hospital cuenta con 90 camas de internación, 8 de terapia intensiva y servicio de resonancia magnética. Además, se implementó el sistema de tele-ACV, que conecta en tiempo real con neurólogos del Hospital Lagomaggiore, logrando mejores resultados en pacientes con accidentes cerebrovasculares.

Además, el funcionario precisó que se planifica la ampliación del Hospital Scaravelli, que sumará entre 20 y 25 camas más para alcanzar un total de 110. También se construirá un nuevo centro de salud en Puente del Río, ya que el actual edificio se encuentra en malas condiciones y no cumple con los estándares necesarios.