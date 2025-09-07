Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1318 del domingo 7 de septiembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 7 de septiembre de 2025.

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 7 de septiembre

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 7 de septiembre

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Este domingo 7 de septiembre se lleva a cabo el sorteo 1318 del Brinco en Argentina, un juego de azar poceado que se sortea los domingos a las 21 y brinda la posibilidad a los apostadores de ganar un importante premio económico.

Conocé los resultados y ganadores del sorteo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que en esta edición tiene un pozo estimado de $985.000.000 y alrededor de 200.000 apuestas.

Lee además
resultados del brinco hoy: los numeros ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto
Cómo manejar el estrés y la ansiedad en la vida cotidiana de Mendoza.
Salud

Cómo manejar el estrés y la ansiedad en la vida cotidiana de Mendoza

Brinco: sorteo 1318 y resultados de hoy, domingo 7 de septiembre

  • TRADICIONAL:

  • BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE:

Brinco.jpg
Conocé los resultados del Brinco de este domingo 7 de septiembre.

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 7 de septiembre.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

En ningún caso interesa el orden con que salieron los números.

Cabe destacar que los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resultarán ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Emprendedores mendocinos que cambian vidas: cómo proyectos locales transforman comunidades

De qué se trata el eclipse de la "Luna de Sangre" y cuándo podrá verse

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 7 de septiembre

La violencia escolar en Mendoza: cómo se aborda y previene una problemática que alarma

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 7 de septiembre

Hoy se celebra el Día del Trabajador Metalúrgico en Argentina: historia y motivo de su celebración

LO QUE SE LEE AHORA
Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza
El clima

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza
El clima

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Salud

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Incertidumbre por la serie de pasaportes impresos con fallas
Documentación con errores

Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo
Tragedia fatal

Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

Te Puede Interesar

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas
Impactantes imágenes

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Por Carla Canizzaro
Cómo manejar el estrés y la ansiedad en la vida cotidiana de Mendoza.
Salud

Cómo manejar el estrés y la ansiedad en la vida cotidiana de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Algunas de las imágenes virales que dejó la jornada electoral en Provincia de Buenos Aires EN VIVO
Vota Provincia de Buenos Aires

Escrache a Karina, un fiscal "ladrón", el "puchero" de Kicillof, la "estrella culona" y más perlitas de la elección bonaerense

Por Sitio Andino Política