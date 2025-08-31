Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 31 de agosto de 2025.

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Este domingo 31 de agosto se lleva a cabo el sorteo 1317 del Brinco en Argentina, un juego de azar poceado que se sortea los domingos a las 21 y brinda la posibilidad a los apostadores de ganar un importante premio económico.

Conocé los resultados y ganadores del sorteo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que en esta edición tiene un pozo estimado de $950.000.000 y alrededor de 200.000 apuestas.

Lee además
Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto
80 años del Hospital Central: el legado que transformó la salud en Mendoza.
Aniversario

80 años del Hospital Central: el gigante que transformó la salud en Mendoza

Brinco: sorteo 1317 y resultados de hoy, domingo 31 de agosto

  • TRADICIONAL:

  • BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE:

Brinco, juegos, jugada, apuesta, apostar
Conoc&eacute; los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto.

Conocé los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

En ningún caso interesa el orden con que salieron los números.

Cabe destacar que los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resultarán ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Finaliza la temporada de poda en Mendoza: qué trabajos esenciales se hicieron

Elecciones 2025: diferencias entre voto en blanco, nulo recurrido e impugnado

Mejora el tiempo en Malargüe luego del temporal de nieve

Después de la lluvia, los copos: cayó agua nieve en el Gran Mendoza

La lluvia causa estragos en Mendoza y provoca cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

Día de la Obstetricia y la Embarazada: por qué se celebra cada 31 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Las Más Leídas

Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Diferentes rutas de Mendoza se encuentran cortadas o intransitables por el temporal.
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

Un joven alcoholizado provocó un choque múltiple en San Rafael.
Alcohol al volante

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

El peronismo mendocino buscará mejorar los resultados obtenidos en 2023 video
Elecciones 2025

Quién es quién en todas las listas a concejales del peronismo en Mendoza

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Te Puede Interesar

Las víctimas fueron identificadas como Teres Machucha (72) y Guillermo Barrera (79)
Investigación

Dos jubilados fallecieron tras un incendio en su vivienda en Lavalle

Por Carla Canizzaro
Cuál es la importancia de la poda en Mendoza video
Ambiente

Finaliza la temporada de poda en Mendoza: qué trabajos esenciales se hicieron

Por Celeste Funes
80 años del Hospital Central: el legado que transformó la salud en Mendoza.
Aniversario

80 años del Hospital Central: el gigante que transformó la salud en Mendoza

Por Natalia Mantineo