Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo fue el ataque en el Parque San Martín El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cerca de las 18, en la zona de Paseo Camino del Medio y Ruiz Leal, cuando las cámaras de seguridad del parque detectaron a los sospechosos atacando a las víctimas.

operativo policial, detención Una rápida intervención policial permitió la detención de un hombre y una mujer Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y de la Unidad Central de Acción Rápida (UCAR) acudió de inmediato, logrando aprehender a los agresores en la intersección de Capitán Fragata Giacchino y Boulogne Sur Mer.

Los detalles de la detención de la pareja armada Los detenidos, ambos de 25 años, portaban un cuchillo tipo asador y una navaja, que fueron secuestrados durante el procedimiento. Las víctimas recibieron asistencia médica y fueron derivadas al Polo Judicial para formalizar la denuncia.

El operativo contó con la coordinación de la Oficina Fiscal de Capital, a cargo de la doctora Lourdes Mirabile, quien dispuso que los sospechosos quedaran a disposición de la Justicia. El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza destacó la eficacia del trabajo conjunto entre el CEO y UCAR para garantizar la rápida detención de los agresores.