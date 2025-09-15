Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Una pareja armada atacó con cuchillos a dos adolescentes en el Parque San Martín de Mendoza y fue detenida tras un rápido operativo policial.

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Una rápida intervención policial permitió la detención de un hombre y una mujer que protagonizaron un brutal ataque a dos adolescentes en inmediaciones del Parque General San Martín. El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO.

Cómo fue el ataque en el Parque San Martín

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cerca de las 18, en la zona de Paseo Camino del Medio y Ruiz Leal, cuando las cámaras de seguridad del parque detectaron a los sospechosos atacando a las víctimas.

Lee además
La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario
Patrullajes preventivos en el Gran Mendoza resultaron enonce aprehensiones
Policía de Mendoza

Múltiples detenciones, droga secuestrada y autos robados en patrullajes en el Gran Mendoza
operativo policial, detención
Una rápida intervención policial permitió la detención de un hombre y una mujer

Una rápida intervención policial permitió la detención de un hombre y una mujer

Personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y de la Unidad Central de Acción Rápida (UCAR) acudió de inmediato, logrando aprehender a los agresores en la intersección de Capitán Fragata Giacchino y Boulogne Sur Mer.

Los detalles de la detención de la pareja armada

Los detenidos, ambos de 25 años, portaban un cuchillo tipo asador y una navaja, que fueron secuestrados durante el procedimiento. Las víctimas recibieron asistencia médica y fueron derivadas al Polo Judicial para formalizar la denuncia.

El operativo contó con la coordinación de la Oficina Fiscal de Capital, a cargo de la doctora Lourdes Mirabile, quien dispuso que los sospechosos quedaran a disposición de la Justicia. El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza destacó la eficacia del trabajo conjunto entre el CEO y UCAR para garantizar la rápida detención de los agresores.

Temas
Seguí leyendo

Secuestran droga en Mendoza y San Juan: tres detenidos y casi 2 kilos incautados

Comenzó el juicio por jurados contra un policía acusado por el femicidio de su pareja

Ofrecen una recompensa millonaria por tres hombres desaparecidos en Mendoza

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

Mega operativo de la Policía de Mendoza en Tupungato: 37 aprehendidos

Grave choque frontal en Alta Montaña: un turista herido

Un hombre está grave tras un terrible accidente vial en Tupungato

Dos heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El femicida fue hallado ahorcado en su celda. 
cárcel almafuerte

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

Las Más Leídas

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

El femicida fue hallado ahorcado en su celda. 
cárcel almafuerte

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

El siniestro ocurrió en la Curva de Guido, en plena Alta Montaña. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un turista herido

Dos motociclistas heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza. 
mirá las fotos

Dos heridos tras un choque en plena Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

Javier Milei habló por cadena nacional video
Por cadena nacional

Milei presentó el Presupuesto 2026: "Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada"

Por Sitio Andino Política
El mandatario le tomó juramento a Andrea Molina, y respondió críticas
Juramento de la nueva vocal del Tribunal de Cuentas

La fuerte defensa de Cornejo a los nombramientos en su gestión

Por Facundo La Rosa
Brindis amargo: la vitivinicultura argentina pierde mercado interno y exportaciones
Vino Argentino

Brindis amargo: la vitivinicultura argentina pierde mercado interno y exportaciones

Por Marcelo López Álvarez