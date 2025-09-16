Servicios Públicos

El presupuesto de Milei y un artículo que afecta al bolsillo de 400 mil mendocinos

El proyecto busca anular la ampliación del régimen Zona Fría, lo que dejaría sin descuento en el gas a buena parte de los usuarios residenciales de Mendoza.

Foto: NA
 Por Facundo La Rosa

Con el proyecto de Presupuesto 2026 que presentó Javier Milei, el gobierno nacional vuelve a la carga con una medida que intentó -sin éxito- durante el debate de la Ley Bases: la derogación de la ampliación del régimen de Zona Fría a toda la provincia de Mendoza.

El artículo 72 del expediente enviado por Casa Rosada deroga los artículos 4 al 8 de la Ley 27.637, sancionada en 2021, que extendió el subsidio a amplias regiones del país. En Mendoza, la eliminación del régimen implica que solo Malargüe seguiría alcanzado por el descuento (que va del 30 al 50%) en las boletas de gas natural.

El Gobierno de Milei ya había buscado este cambio en 2024, cuando se debatió la Ley Bases. Sin embargo, por la presión de legisladores de las provincias alcanzadas se retiró ese apartado en las negociaciones. Ahora, el tema vuelve a escena en el Presupuesto, en un escenario donde el oficialismo apuesta a conseguir los votos para sancionar su primera pauta de gastos e ingresos tras dos años sin esa herramienta.

Presidente Javier Milei
El proyecto de Presupuesto 2026 pretende la derogaci&oacute;n de la ampliaci&oacute;n de la Zona Fr&iacute;a a toda Mendoza.

El proyecto de Presupuesto 2026 pretende la derogación de la ampliación de la Zona Fría a toda Mendoza.

Eliminación de la Zona Fría: cómo impactaría en Mendoza

El programa de Zona Fría permite que los hogares de zonas con bajas temperaturas accedan a un descuento automático del 30% o 50% en la tarifa de gas natural. La ampliación de 2021 benefició a más de 400 mil usuarios mendocinos, que quedarían excluidos si prospera la derogación.

Según un informe oficial sobre el régimen desarrollado por la Secretaría de Energía en 2023, en Mendoza hay 218.922 beneficiarios con reducción del 30% y 203.043 con reducción del 50%.

Desde el Gobierno nacional ya habían argumentado que se trata de un subsidio “mal diseñado” y con alto costo fiscal, que debe revisarse en línea con el ajuste que propone la administración libertaria.

gas natural, tarifas, aumento.jpg
M&aacute;s de 400 mil usuarios de Mendoza perder&iacute;an el beneficio de descuento en la boleta del gas.

Más de 400 mil usuarios de Mendoza perderían el beneficio de descuento en la boleta del gas.

Las reacciones políticas en Mendoza

La eliminación del beneficio encendió críticas, principalmente en la oposición: la senadora Anabel Fernández Sagasti señaló en sus redes que la medida dejaría a miles de familias mendocinas "sin un derecho básico: calefaccionarse en invierno", y pidió a sus pares de la Provincia (especialmente los radicales) que no acompañen el articulado.

La legisladora peronista recordó que en 2021 la provincia entera fue incorporada al régimen porque “somos de las zonas más frías del país y el gas no es un lujo, es una necesidad básica en invierno”.

Por su parte, el diputado provincial y candidato al Congreso por Provincias Unidas, Jorge Difonso, afirmó:“Milei nos va a aumentar la factura del gas. Esto va a hacer que miles de familias pasen a pagar tarifas plenas prácticamente impagables”. Por ello, pidió al gobernador Alfredo Cornejo que “reclame por los mendocinos”.

Presupuesto sin Zona Fría: la postura del gobierno de Mendoza

Cuando, a mediados de este año, volvió a instalarse el rumor respecto a que Nación pretendía eliminar —vía DNU— la ampliación de la Zona Fría, Cornejo se posicionó a favor de un esquema de "subsidios inteligentes", apuntando a otorgarlo "a las personas en base a sus ingresos", y no por su ubicación geográfica.

En el mismo sentido se había expresado la ministra de Energía Jimena Latorre, quien fue una de las diputadas que se opuso a la ampliación durante el debate en el Congreso en 2021.

"El subsidio de zonas frías significa que los usuarios de zonas cálidas le subsidian, sin parámetros de eficiencia de consumo, al que puede pagar y al que no puede pagar. Por ejemplo, los usuarios de Chaco, de Formosa, que no tienen acceso a gas natural, están subsidiándole a los countries de la Patagonia. Es irrisorio", evaluó meses atrás la funcionaria provincial.

4 de Setiembre de 2025, Fideicomiso para el Desarrollo y Aprovechamiento Integral del Perilago de Potrerillos, ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, Hotel Potrerillos
Jimena Latorre respald&oacute; un sistema de subisidios con par&aacute;metros socioecon&oacute;micos.

Jimena Latorre respaldó un sistema de subisidios con parámetros socioeconómicos.

