El presupuesto de Milei y un artículo que afecta al bolsillo de 400 mil mendocinos

Con el proyecto de Presupuesto 2026 que presentó Javier Milei , el gobierno nacional vuelve a la carga con una medida que intentó -sin éxito- durante el debate de la Ley Bases: la derogación de la ampliación del régimen de Zona Fría a toda la provincia de Mendoza .

El artículo 72 del expediente enviado por Casa Rosada deroga los artículos 4 al 8 de la Ley 27.637 , sancionada en 2021 , que extendió el subsidio a amplias regiones del país. En Mendoza, la eliminación del régimen implica que solo Malargüe seguiría alcanzado por el descuento (que va del 30 al 50%) en las boletas de gas natural .

El Gobierno de Milei ya había buscado este cambio en 2024, cuando se debatió la Ley Bases . Sin embargo, por la presión de legisladores de las provincias alcanzadas se retiró ese apartado en las negociaciones. Ahora, el tema vuelve a escena en el Presupuesto, en un escenario donde el oficialismo apuesta a conseguir los votos para sancionar su primera pauta de gastos e ingresos tras dos años sin esa herramienta.

El programa de Zona Fría permite que los hogares de zonas con bajas temperaturas accedan a un descuento automático del 30% o 50% en la tarifa de gas natural . La ampliación de 2021 benefició a más de 400 mil usuarios mendocinos , que quedarían excluidos si prospera la derogación.

El proyecto de Presupuesto 2026 pretende la derogación de la ampliación de la Zona Fría a toda Mendoza.

Según un informe oficial sobre el régimen desarrollado por la Secretaría de Energía en 2023, en Mendoza hay 218.922 beneficiarios con reducción del 30% y 203.043 con reducción del 50%.

Desde el Gobierno nacional ya habían argumentado que se trata de un subsidio “mal diseñado” y con alto costo fiscal, que debe revisarse en línea con el ajuste que propone la administración libertaria.

gas natural, tarifas, aumento.jpg Más de 400 mil usuarios de Mendoza perderían el beneficio de descuento en la boleta del gas. Foto: NA

Las reacciones políticas en Mendoza

La eliminación del beneficio encendió críticas, principalmente en la oposición: la senadora Anabel Fernández Sagasti señaló en sus redes que la medida dejaría a miles de familias mendocinas "sin un derecho básico: calefaccionarse en invierno", y pidió a sus pares de la Provincia (especialmente los radicales) que no acompañen el articulado.

Embed En Mendoza, la medida es dramática: toda la provincia quedaría fuera del beneficio, excepto Malargüe.



Ayer, al igual que Macri en 2018, nos dicen que “lo peor ya pasó”, pero en pleno ajuste, nos quitan un alivio que era justo y necesario. El programa de Zonas Frías se creó para… — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 16, 2025

La legisladora peronista recordó que en 2021 la provincia entera fue incorporada al régimen porque “somos de las zonas más frías del país y el gas no es un lujo, es una necesidad básica en invierno”.

Por su parte, el diputado provincial y candidato al Congreso por Provincias Unidas, Jorge Difonso, afirmó:“Milei nos va a aumentar la factura del gas. Esto va a hacer que miles de familias pasen a pagar tarifas plenas prácticamente impagables”. Por ello, pidió al gobernador Alfredo Cornejo que “reclame por los mendocinos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeDifonso/status/1968013131482832949&partner=&hide_thread=false Milei va a quitar los subsidios de gas de zona fría en Mendoza. Esta situación implica que miles de familias paguen boletas altísimas. ¿Qué hará el gobernador Cornejo? #DefendamosMendoza #ProvinciasUnidas pic.twitter.com/JmLdIYSO20 — Jorge Andrés Difonso (@JorgeDifonso) September 16, 2025

Presupuesto sin Zona Fría: la postura del gobierno de Mendoza

Cuando, a mediados de este año, volvió a instalarse el rumor respecto a que Nación pretendía eliminar —vía DNU— la ampliación de la Zona Fría, Cornejo se posicionó a favor de un esquema de "subsidios inteligentes", apuntando a otorgarlo "a las personas en base a sus ingresos", y no por su ubicación geográfica.

En el mismo sentido se había expresado la ministra de Energía Jimena Latorre, quien fue una de las diputadas que se opuso a la ampliación durante el debate en el Congreso en 2021.

"El subsidio de zonas frías significa que los usuarios de zonas cálidas le subsidian, sin parámetros de eficiencia de consumo, al que puede pagar y al que no puede pagar. Por ejemplo, los usuarios de Chaco, de Formosa, que no tienen acceso a gas natural, están subsidiándole a los countries de la Patagonia. Es irrisorio", evaluó meses atrás la funcionaria provincial.