Un cambio en la ley ómnibus elimina el subsidio al gas de 450 mil mendocinos

Las últimas modificaciones que el Gobierno nacional aceptó aplicar en la denominada ley ómnibus incorporaron un artículo que no estaba incluido en la redacción original, y que afecta directamente a cientos de miles de usuarios de la provincia de Mendoza .

Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía, plenario de comisiones Cámara de Diputados En el debate de la Ley ómnibus, Rodríguez Chirillo había dicho que el nuevo esquema de subsidios no eliminaría la Zona Fría Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

Durante su exposición en comisiones de la Cámara de Diputados, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó cómo funcionará el esquema que prepara su dependencia.

"La 'canasta básica energética' se va a conectar con los ingresos totales del grupo conviviente, no debería representar un x por ciento de ese conjunto que vive bajo un mismo techo. Si supera ese umbral, el Estado subsidiará a la gente que está en situaciones de vulnerabilidad. Habrá varias canastas diferentes, por zona, y en la Patagonia incluirá el subsidio de zona fría. Hay una reconfiguración de los subsidios, pero éste no se elimina", había anticipado el funcionario, sin aclarar que Mendoza se incluiría o no nuevamente en ese régimen.

Eliminación de la zona fría: críticas del peronismo

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, cuestionó esta modificación a la ley ómnibus y reclamó a sus pares provinciales a no acompañar ese articulado del proyecto (que Unión por la Patria votará negativamente en general).

“¿Pasar el invierno sin frío es de casta? La ley ómnibus de Milei DEROGA la Zona Fría y 450.000 familias mendocinas van a pagar hasta EL DOBLE por el gas ”, advirtió la legisladora en sus redes sociales.

Sagasti recordó que la ampliación aprobada por el Congreso en 2021 sumó a 60 localidades de la provincia de Mendoza como territorio “donde el crudo invierno obliga a calefaccionarse con un descuento de entre el 30 y el 50% en la tarifa del gas consumido”. “Los usuarios de garrafas también se ven beneficiados”, agregó.

Además, destacó que el régimen de Zona Fría se financia a través de un fondo fiduciario que está compuesto por el aporte de los usuarios de todo el país. “Significa que NO es un subsidio y derogarla NO significará un ahorro para las arcas del Estado”, manifestó.

“El camino para que Mendoza sea incluida en Zona Fría no fue fácil: en plena pandemia juntamos 70.000 firmas digitales y otras miles en la calle. Convencimos a la gran mayoría de los diputados y senadores de que era una medida justa, federal y equitativa”, puntualizó la senadora de Unión por la Patria.

En ese sentido, aportó: “Sin embargo la motosierra de (Javier) Milei llegó otra vez a los más necesitados y, en plena crisis económica con la clase trabajadora totalmente golpeada, ahora también pretende quitarle a Mendoza un beneficio que tanto le costó conseguir”.

“Fue un camino arduo pero logró beneficios tangibles para la gente. No podemos retroceder: los diputados y senadores, si realmente defienden a Mendoza, no pueden ser cómplices de este perjuicio al bolsillo de las familias”, concluyó Fernández Sagasti.

Cuántos usuarios son beneficiarios de la Ley de zona Fría

La asistencia para zonas de bajas temperaturas, originalmente establecida en la Patagonia (y Malargüe) en los años 90 y extendida a varias localidades del centro del país hace dos años (entre ellas Mendoza), se financia mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

En total, hay 15 millones de usuarios en Argentina, de los cuales 9 millones tienen red y 6 millones utilizan garrafas. De este grupo, 4.1 millones estaban bajo la Ley de Zona Fría.