Guaymallén: abandonó su casa por una hora y ladrones la saquearon

Un hombre de 38 años sufrió un importante robo en su casa de Guaymallén , luego de abandonar por poco más de una hora el hogar y que durante ese lapso un grupo de delincuentes irrumpiera en el domicilio para robar computadoras, consolas de videos juegos y otros objetos de valor.

El robo ocurrió en la noche del lunes en un departamento ubicado sobre Callejón Bejarano, casi esquina Urquiza, en Guaymallén.

Fuentes policiales confirmaron que no hubo detenidos, en tanto que la víctima prefirió que Científica no trabajara en la vivienda.

De acuerdo a lo que consta en el procedimiento policial, el damnificado se retiró de su casa a las 17.30 y al regresar, antes de las 19, advirtió el robo.

Explicó que los ladrones forzaron la puerta de ingreso al hogar y una vez en el interior sustrajeron al menos dos notebooks, una Play Station 5 y otros objetos de valor.

Al no permitir el trabajo de Científica, los efectivos policiales que llegaron a la escena hicieron el procedimiento de rigor y luego derivaron al damnificado a que radique la denuncia en forma online.

El caso será investigado por la fiscalía de robos y hurtos. Sin embargo, por el momento hay pocos datos sobre los delincuentes.