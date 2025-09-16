Investigación

Guaymallén: abandonó su casa por una hora y ladrones la saquearon

Un grupo de delincuentes perpetró un robo exprés en Guaymallén y se alzó con objetos de mucho valor económico.

El robo ocurrió este lunes en Guaymallén.

El robo ocurrió este lunes en Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 38 años sufrió un importante robo en su casa de Guaymallén, luego de abandonar por poco más de una hora el hogar y que durante ese lapso un grupo de delincuentes irrumpiera en el domicilio para robar computadoras, consolas de videos juegos y otros objetos de valor.

El robo ocurrió en la noche del lunes en un departamento ubicado sobre Callejón Bejarano, casi esquina Urquiza, en Guaymallén.

Lee además
Quedó inaugurada la nueva traza vial que conecta Guaymallén y Las Heras de manera más directa. 
Obra pública

Así es la obra clave que permite una conexión directa entre Guaymallén y Las Heras
Edificio propio de la Escuela de Rock Mario Matar en Guaymallén.
Un sueño cumplido

Guaymallén inauguró la nueva sede de la Escuela de Rock Mario Matar

Fuentes policiales confirmaron que no hubo detenidos, en tanto que la víctima prefirió que Científica no trabajara en la vivienda.

Guaymallén: abandonó su casa por una hora y ladrones la saquearon

De acuerdo a lo que consta en el procedimiento policial, el damnificado se retiró de su casa a las 17.30 y al regresar, antes de las 19, advirtió el robo.

Explicó que los ladrones forzaron la puerta de ingreso al hogar y una vez en el interior sustrajeron al menos dos notebooks, una Play Station 5 y otros objetos de valor.

Al no permitir el trabajo de Científica, los efectivos policiales que llegaron a la escena hicieron el procedimiento de rigor y luego derivaron al damnificado a que radique la denuncia en forma online.

El caso será investigado por la fiscalía de robos y hurtos. Sin embargo, por el momento hay pocos datos sobre los delincuentes.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer fue rescatada tras un fuerte vuelco en Guaymallén: qué ocurrió

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Guaymallén prepara la mejor propuesta para festejar la llegada de la primavera

Violento choque en Guaymallén dejó a un motociclista con heridas graves y amputación

Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Homicidio en Guaymallén: identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Ladrón solitario robó dinero de una empresa en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Quedó inaugurada la nueva traza vial que conecta Guaymallén y Las Heras de manera más directa. 
Obra pública

Así es la obra clave que permite una conexión directa entre Guaymallén y Las Heras

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es de $10.500.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023
Desaparecieron en 2023

Ofrecen una recompensa millonaria por tres hombres desaparecidos en Mendoza

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Te Puede Interesar

(Foto: Pacto de Mayo). Los gobernadores esperan detalles del Presupuesto 2026.
a la espera de definiciones

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias

Por Cecilia Zabala
Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei
MERCADO CAMBIARIO

Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei

Por Sitio Andino Economía
Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Por Natalia Mantineo