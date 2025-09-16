Un sueño cumplido

Guaymallén inauguró la nueva sede de la Escuela de Rock Mario Matar

El intendente de Guaymallén Marcos Calvente destacó la obra como una herramienta de integración cultural y social que potencia a jóvenes y artistas locales.

Edificio propio de la Escuela de Rock Mario Matar en Guaymallén.

Edificio propio de la Escuela de Rock Mario Matar en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

La Escuela de Rock Mario Matar en Guaymallén vive un momento histórico: después de 12 años de funcionamiento en sedes alquiladas y espacios prestados, ahora tiene edificio propio. El nuevo espacio funciona en un galpón frente al Le Parc, especialmente acondicionado con aulas renovadas, equipamiento profesional, instalaciones eléctricas e iluminación, y un auditorio con sonido y luces de escenario que permitirá ensayos y conciertos abiertos al público.

El acto inaugural fue una verdadera fiesta de la cultura. “Vamos a usar su nombre para que la escuela se llame Mario Matar”, recordó Walter Gazzo, uno de los oradores y de los primeros en trabajar en la Escuela de Rock, evocando el emotivo día en que el reconocido guitarrista —primer director artístico— aceptó dar su nombre a la institución.

Lee además
La mujer, de 34 años, fue rescatada por bomberos tras el vuelco.
Hay un hombre lesionado

Una mujer fue rescatada tras un fuerte vuelco en Guaymallén: qué ocurrió
Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos video
En videos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos
image

Durante la celebración, se destacó el trabajo de los equipos municipales que hicieron posible esta obra y la importancia de sostener proyectos de formación artística en el tiempo. “Hay que tener valentía para apostar en una escuela de rock. Apostar en la cultura es apostar en mejorar la vida de la gente”, se remarcó en el escenario.

El actual coordinador, Alejandro Moyano, fue presentado con un cálido reconocimiento a su trayectoria en bandas icónicas como Ray Van Pérez, Emma y los Mert y Eclipse. Con emoción, dijo: “Mario Matar fue mi primer ídolo de rock y lo sigue siendo. Al día de hoy sigue motivándome y empujándome para que haga cosas copadas”.

También se agradeció a docentes, secretarias y a los estudiantes que llenan de vida el proyecto. “Yo veo acá mucha luz en los estudiantes de la escuela”, expresó Moyano, recibiendo un fuerte aplauso.

image

La directora de Cultura y Turismo de Guaymallén, Carolina Vico, celebró la concreción de la obra: “Abrir un espacio donde podemos encontrarnos, aprender y crecer es un acto de compromiso con la cultura y con el futuro de nuestra gente”.

Por su parte, el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, recordó el papel del rock en la recuperación democrática: “Desde el 83, el rock se convirtió en bandera y protagonista de la vida social y cultural de la Argentina. Que esta escuela lleve el nombre de Mario Matar es un acto de justicia con la música mendocina”.

Finalmente, el intendente Marcos Calvente resaltó el impacto social de este proyecto: “Guaymallén es la cuna del arte y esta escuela es parte de esa herencia que debemos sostener. No es solo un edificio, es una herramienta de transformación social que reivindica el valor de la cultura para nuestra comunidad”.

image

La Escuela de Rock Mario Matar en Guaymallén tiene casa propia

La Escuela de Rock Mario Matar, que depende de la Municipalidad de Guaymallén, arrancó en 2013 en una vivienda alquilada que fue adaptada con estructura acústica. Pero, al vencerse el contrato, se quedó sin lugar para el cursado. Pasó por lugares prestados, por alquileres de corto plazo y, durante la pandemia, no tuvo sede física.

El nuevo espacio inaugurado funciona en un galpón frente al Le Parc, dividido en dos sectores: de un lado, las aulas totalmente renovadas con instalaciones eléctricas, iluminación y equipamiento; del otro, un auditorio con sonido profesional y luces, que permitirá a los ensambles de estudiantes ensayar como en un escenario real y realizar conciertos abiertos al público.

La escuela llevará adelante un homenaje a referentes de la música mendocina en cada sala, además del que incluye el nombre de la institución, el guitarrista Mario Matar (primer director artístico). Ahora se reconoce:

  • Daniel Píccolo, baterista de Los Enanitos Verdes

  • Goy Ogalde, de Karamelo Santo

  • Andrés Carrión, bajista de Ski Dadá, sonidista y productor musical

  • Sergio Embrioni, quien pasó por Los Enanitos Verdes (84-85) y brilló como guitarrista de Alcohol Etílico

  • Ricardo Castro, primer tecladista de Eclipse

  • Walter Casciani, que fue docente de la escuela hasta el año pasado

image

Integración social y cultural en Guaymallén

Actualmente, la Escuela de Rock Mario Matar funciona bajo la coordinación de Alejandro Moyano, acompañado por un equipo de docentes referentes de la música mendocina. Como proyecto municipal, dependiente de la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Guaymallén, continúa apostando a la difusión del género rock y la formación artística como herramienta de integración social y cultural.

Su propuesta pedagógica no exige conocimientos previos ni limita la edad de los estudiantes, y provee todos los instrumentos necesarios para aprender.

La escuela ofrece formación en guitarra, bajo, teclado, saxo, batería, percusión y canto, además de materias complementarias como teoría musical, producción y grabación, e historia del rock.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén prepara la mejor propuesta para festejar la llegada de la primavera

Violento choque en Guaymallén dejó a un motociclista con heridas graves y amputación

Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Homicidio en Guaymallén: identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Ladrón solitario robó dinero de una empresa en Guaymallén

Guaymallén: le gatillaron tres veces en la cabeza para robarle el celular

Grave accidente vial en Guaymallén dejó a una motociclista herida

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es de $10.500.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023
Desaparecieron en 2023

Ofrecen una recompensa millonaria por tres hombres desaparecidos en Mendoza

El femicida fue hallado ahorcado en su celda. 
cárcel almafuerte

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

El siniestro ocurrió en la Curva de Guido, en plena Alta Montaña. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un turista herido

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Todavia no empieza y en Masterchef Celebrity los famosos ya se bajan.
Polémica

Todavía no empieza y en MasterChef Celebrity los famosos ya se bajan

Te Puede Interesar

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Por Facundo La Rosa
Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones.
Naftas y Precios

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

Por Marcelo López Álvarez
Javier Milei dio a conocer las principales variables proyectadas para el Presupuesto 2026.
Previsiones

Presupuesto 2026: las principales variables proyectadas por Javier Milei

Por Sitio Andino Política