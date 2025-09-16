Obra pública

Así es la obra clave que permite una conexión directa entre Guaymallén y Las Heras

Quedó inaugurada la nueva traza vial que conecta el Carril Mathus Hoyos con calle Mitre, en Guaymallén; y permite una vinculación directa con Costanera Norte, en Las Heras.

Quedó inaugurada la nueva traza vial que conecta Guaymallén y Las Heras de manera más directa.&nbsp;

Quedó inaugurada la nueva traza vial que conecta Guaymallén y Las Heras de manera más directa. 

Por Sitio Andino Departamentales

Quedó habilitada una obra vial que permite la conexión entre Guaymallén y Las Heras de manera más fluida. Esto beneficia a miles de persona que transitan por la zona. La nueva traza vial Carril Mathus Hoyos demandó una inversión de más de $4.400 millones por parte del Gobierno de Mendoza junto a ambos municipios.

Lee además
El robo ocurrió este lunes en Guaymallén.
Investigación

Guaymallén: abandonó su casa por una hora y ladrones la saquearon
Edificio propio de la Escuela de Rock Mario Matar en Guaymallén.
Un sueño cumplido

Guaymallén inauguró la nueva sede de la Escuela de Rock Mario Matar
inauguración, conexion guaymallen, las heras, gran mendoza, carril mathus hoyos

Cómo es la conexión entre Guaymallén y Las Heras con esta obra

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la inauguración de la nueva traza vial que conecta el Carril Mathus Hoyos con calle Mitre y que, a través de un nuevo puente sobre el canal Cacique Guaymallén, permite una vinculación directa con la Costanera Norte, en Las Heras.

Estuvo acompañado por la vicegobernadora, Hebe Casado; los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente; de Las Heras, Francisco Lo Presti y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Nueva traza vial Carril Mathus Hoyos inauguracion

Se trata de una obra iniciada hace más de 30 años, que fue postergándose. El proyecto demandó una inversión actualizada de más de $4.400 millones, financiados principalmente por la Dirección Provincial de Vialidad y con aportes complementarios de ambos municipios. Se ejecutaron 1,4 kilómetros de traza vial, incluyendo:

  • 800 metros en Carril Mathus Hoyos, con calzada de hormigón, rotonda en la intersección con Mitre y renovación integral de redes de saneamiento.
  • 600 metros en calle Mitre, pavimentada con concreto asfáltico hasta Costanera Norte, con rotonda de vinculación al Parque Costero.
  • Un puente de 19 metros de largo y 14 de ancho, que garantiza un tránsito fluido y seguro entre ambos departamentos.

Además, se realizaron obras complementarias en el barrio Vialidad: red de agua, drenajes aluvionales, hijuelas de riego, veredas, esquinas, apeaderos, iluminación LED, parquizado y señalización.

inauguración, conexion guaymallen, las heras, gran mendoza, carril mathus hoyos

“Es una obra que queremos poner en valor porque beneficia a muchísimos mendocinos, no solo a los vecinos de la zona. Genera mayor conectividad y descongestiona arterias claves. Tenemos un plan de trabajo con los intendentes del Gran Mendoza, enfocado en Las Heras y Guaymallén, porque son los departamentos más poblados y porque su crecimiento obliga a hacer obras de infraestructura de gran magnitud”, destacó el gobernador.

inauguración, conexion guaymallen, las heras, gran mendoza, carril mathus hoyos

Estamos ordenando el territorio del Gran Mendoza, donde hoy viven más de un millón de habitantes y donde necesitamos estar cada vez más conectados”, sostuvo Cornejo. Además, explicó: “Lo hacemos en un contexto económico recesivo, pero gracias a que hemos administrado bien los recursos de la provincia podemos sostener este ritmo de inversión”.

“Más de 30 años esperaron los vecinos para ver concretada esta conexión”, destacó Cornejo.

inauguración, conexion guaymallen, las heras, gran mendoza, carril mathus hoyos

Más conexión

Con esta inauguración, Mendoza resuelve una deuda histórica de infraestructura y avanza hacia una mayor integración metropolitana.

"La obra consolida la continuidad de la Ruta 40 en su tramo urbano, fortalece el desarrollo comercial y residencial de la zona y responde a una demanda vecinal de más de tres décadas", destacaron desde el Ejecutivo.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer fue rescatada tras un fuerte vuelco en Guaymallén: qué ocurrió

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Guaymallén prepara la mejor propuesta para festejar la llegada de la primavera

Violento choque en Guaymallén dejó a un motociclista con heridas graves y amputación

Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Homicidio en Guaymallén: identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Ladrón solitario robó dinero de una empresa en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Edificio propio de la Escuela de Rock Mario Matar en Guaymallén.
Un sueño cumplido

Guaymallén inauguró la nueva sede de la Escuela de Rock Mario Matar

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es de $10.500.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023
Desaparecieron en 2023

Ofrecen una recompensa millonaria por tres hombres desaparecidos en Mendoza

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Te Puede Interesar

(Foto: Pacto de Mayo). Los gobernadores esperan detalles del Presupuesto 2026.
a la espera de definiciones

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias

Por Cecilia Zabala
Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei
MERCADO CAMBIARIO

Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei

Por Sitio Andino Economía
Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Por Natalia Mantineo