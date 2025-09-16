Así es la obra clave que permite una conexión directa entre Guaymallén y Las Heras

Quedó inaugurada la nueva traza vial que conecta Guaymallén y Las Heras de manera más directa.

Quedó habilitada una obra vial que permite la conexión entre Guaymallén y Las Heras de manera más fluida . Esto beneficia a miles de persona que transitan por la zona. La nueva traza vial Carril Mathus Hoyos demandó una inversión de más de $4.400 millones por parte del Gobierno de Mendoza junto a ambos municipios.

La obra quedó inaugurada este lunes y transforma la conectividad del Gran Mendoza .

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la inauguración de la nueva traza vial que conecta el Carril Mathus Hoyos con calle Mitre y que, a través de un nuevo puente sobre el canal Cacique Guaymallén, p ermite una vinculación directa con la Costanera Norte, en Las Heras.

Estuvo acompañado por la vicegobernadora, Hebe Casado; los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente; de Las Heras, Francisco Lo Presti y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Nueva traza vial Carril Mathus Hoyos inauguracion

Se trata de una obra iniciada hace más de 30 años, que fue postergándose. El proyecto demandó una inversión actualizada de más de $4.400 millones, financiados principalmente por la Dirección Provincial de Vialidad y con aportes complementarios de ambos municipios. Se ejecutaron 1,4 kilómetros de traza vial, incluyendo:

800 metros en Carril Mathus Hoyos , con calzada de hormigón, rotonda en la intersección con Mitre y renovación integral de redes de saneamiento.

, con calzada de hormigón, rotonda en la intersección con Mitre y renovación integral de redes de saneamiento. 600 metros en calle Mitre , pavimentada con concreto asfáltico hasta Costanera Norte, con rotonda de vinculación al Parque Costero.

, pavimentada con concreto asfáltico hasta Costanera Norte, con rotonda de vinculación al Parque Costero. Un puente de 19 metros de largo y 14 de ancho, que garantiza un tránsito fluido y seguro entre ambos departamentos.

Además, se realizaron obras complementarias en el barrio Vialidad: red de agua, drenajes aluvionales, hijuelas de riego, veredas, esquinas, apeaderos, iluminación LED, parquizado y señalización.

inauguración, conexion guaymallen, las heras, gran mendoza, carril mathus hoyos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“Es una obra que queremos poner en valor porque beneficia a muchísimos mendocinos, no solo a los vecinos de la zona. Genera mayor conectividad y descongestiona arterias claves. Tenemos un plan de trabajo con los intendentes del Gran Mendoza, enfocado en Las Heras y Guaymallén, porque son los departamentos más poblados y porque su crecimiento obliga a hacer obras de infraestructura de gran magnitud”, destacó el gobernador.

inauguración, conexion guaymallen, las heras, gran mendoza, carril mathus hoyos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“Estamos ordenando el territorio del Gran Mendoza, donde hoy viven más de un millón de habitantes y donde necesitamos estar cada vez más conectados”, sostuvo Cornejo. Además, explicó: “Lo hacemos en un contexto económico recesivo, pero gracias a que hemos administrado bien los recursos de la provincia podemos sostener este ritmo de inversión”.

“Más de 30 años esperaron los vecinos para ver concretada esta conexión”, destacó Cornejo.

inauguración, conexion guaymallen, las heras, gran mendoza, carril mathus hoyos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Más conexión

Con esta inauguración, Mendoza resuelve una deuda histórica de infraestructura y avanza hacia una mayor integración metropolitana.

"La obra consolida la continuidad de la Ruta 40 en su tramo urbano, fortalece el desarrollo comercial y residencial de la zona y responde a una demanda vecinal de más de tres décadas", destacaron desde el Ejecutivo.