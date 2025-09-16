Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei

MERCADO CAMBIARIO

Tras la cadena de Javier Milei, los mercados muestran movimientos cautelosos. A cuánto cotizan el dólar oficial, blue y mep.

Por Sitio Andino Economía

Luego de la cadena nacional de Javier Milei de anoche donde presentó el presupuesto 2026, los mercados iniciaron la jornada de este martes con relativa tranquilidad. Los anuncios del presidente sobre el compromiso con el equilibrio fiscal, el diálogo político y medidas hacia sectores con reclamos, como los jubilados, parecen haber calmado al mercado por el momento.

En este contexto, el dólar oficial en el Banco Nación se mantiene sin cambios respecto al cierre del lunes: $1.475 para la venta y $1.425 para la compra. El dólar mayorista, en tanto, descendió a $1.460.

(Foto: Pacto de Mayo). Los gobernadores esperan detalles del Presupuesto 2026.
a la espera de definiciones

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias
Cómo midió en el rating la cadena nacional de Javier Milei.
Minuto a minuto

Cómo midió en el rating la cadena nacional de Javier Milei

Cómo reaccionan la Bolsa porteña y los ADRs

La Bolsa porteña tiende al alza, aunque todavía lejos de recuperarse del retroceso de la última semana. Este martes, el índice S&P Merval sube un 2,9%, ubicándose en 1.800.185 unidades, equivalente a US$1.216 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+4,4%). Sin embargo, en lo que va de septiembre acumula una caída del 16,9% en moneda dura.

adr nueva york
El riesgo país continúa elevado

El riesgo país continúa elevado

En cuanto a los ADR argentinos que cotizan en Nueva York, el movimiento es positivo. Banco Supervielle lidera con un aumento del 4,7%, seguido por Pampa Energía (+3,8%), Banco Macro (+3,7%), Transportadora de Gas del Sur (+3,5%) y BBVA (+3,3%).

Cuál es la situación del Riesgo País

El Riesgo País continúa elevado. El índice del banco JP Morgan alcanzó los 1.140 puntos este martes, tras superar la barrera de los 1.000 puntos, lo que limita de manera significativa el acceso de Argentina al mercado internacional de créditos.

A cuánto cotiza el dólar oficial, blue y mep este martes 16 de septiembre

El dólar oficial se mantiene en Banco Nación: venta $1.475 y compra $1.425. Otros tipos de cambio cotizan de la siguiente manera:

  • Dólar blue: compra $1.435 / venta $1.455
  • Dólar MEP: compra $1.471,09 / venta $1.471,86

En síntesis, tras la cadena nacional, los mercados muestran estabilidad relativa, con leves subas bursátiles y tipos de cambio que se mantienen, aunque la incertidumbre sobre el acceso a financiamiento internacional sigue siendo un factor clave/ La Nación

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones.
Consultá en el padrón electoral dónde voto video
El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Por Cecilia Zabala
Por Sitio Andino Economía
Por Natalia Mantineo