Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.

La provincia de Mendoza se prepara para una nueva edición de la Fiesta de la Hermandad , un evento que celebra la cultura de los que residen en Chile. Este año, se espera un arribo masivo de chilenos, con estimaciones oficiales que superan los 15.000 visitantes que cruzarán la cordillera. De hecho, algunos ya comenzaron a llegar desde el sábado pasado.

Para hacer frente al gran flujo de personas, las autoridades del Paso Los Libertadores confirmaron que habilitarán ocho cabinas para agilizar el retorno al país vecino, buscando evitar las demoras habituales en la ruta.

Un dato a tener en cuenta para quienes viajen este fin de semana es el pronóstico del tiempo, ya que se prevé una leve nevada en la zona cordillerana, por lo que se recomienda a los viajeros estar atentos a los comunicados oficiales.

Se prevé que unos 15 mil residentes de Chile lleguen a Mendoza para celebrar sus Fiestas Patrias.

Chile festeja sus Fiestas Patrias

La Colectividad Chilena "Gabriela Mistral" de Mendoza invita a mendocinos y visitantes a la 29° edición de la Fiesta de la Hermandad 2025, que se realizará en la Plaza Chile entre el 18 y 20 de septiembre. Los festejos comenzarán a las 11 y se extenderán hasta la madrugada.

"El evento principal, el tradicional Esquinazo, tendrá lugar el 18 de septiembre a las 12, con un espectáculo en vivo que reunirá a agrupaciones folclóricas chilenas, tanto locales como invitadas de Chile y otras provincias argentinas", contó Verónica Tapia, titular de la Colectividad.

Gastronomía, artesanía y música en vivo

El patio gastronómico será uno de los grandes atractivos, con una amplia oferta de platos típicos chilenos y criollos. Quienes se acerquen podrán disfrutar de delicias como empanadas de pino, anticuchos, pastel de choclo, chorrillanas, completos y los infaltables asados a la llama.

En el festejo, mendocinos y chilenos podrán disfrutar de una variada comida típica.

Para acompañar, habrá tragos tradicionales como el Terremoto, la chicha y el pisco sour, además de vino y cerveza.

La fiesta, que este año ya transita sus 29 años en Mendoza, también contará con la participación de más de 80 artesanos y emprendedores de ambos países.

Chile festeja sus Fiestas Patrias en Mendoza.

El escenario vibrará con la música de diversos artistas, entre ellos el Ballet de la Colectividad Chilena "Gabriela Mistral", Ayekantún de Quillota, Chinchineros de San Carlos, Ángel Folck Rock y La Joda, además de los ballets de las colectividades peruana y colombiana.