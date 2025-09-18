Senado de la Nación

El argumento de los radicales mendocinos para no rechazar el veto a la ley de ATN

Rodolfo Suarez y Mariana Juri se abstuvieron en la sesión del Senado que desestimó otro veto de Milei. La justificación de su postura en el recinto.

Los dos senadores radicales se abstuvieron durante la votación

Los dos senadores radicales se abstuvieron durante la votación

Foto: Yemel Fil

El oficialismo apenas cosechó nueve votos a favor de la observación total a la norma, en tanto que 59 legisladores votaron en contra. Asimismo, hubo tres abstenciones, dos de ellas de los senadores por Mendoza.

Lee además
La Cámara Alta volvió a darle un revés legislativo al gobierno de Milei
Uno más y van

El Senado rechazó otro veto de Milei: cómo votaron los tres legisladores mendocinos
Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: Son kukas disfrazados.
Polémica

Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: "Son kukas disfrazados"

Se trató de los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri —ligados al gobernador Alfredo Cornejo—, quienes mostraron su respaldo a su aliado electoral, La Libertad Avanza, sin oponerse al veto.

Embed - VOTACIÓN INSISTENCIA EN LA REDISTRIBUCIÓN DE LOS ATN - SESIÓN ORDINARIA 18-09-25

Qué dijeron los mendocinos que no rechazaron el veto de Javier Milei en el Senado

Tras la votación, Suarez y Juri explicaron los motivos de su abstención. “Tenemos que encontrar acuerdos para salir de esta profunda crisis”, señalaron, marcando distancia de la mayoría opositora.

Los legisladores recordaron que los ATN son herramientas útiles en situaciones de emergencia, pero criticaron su uso político en gestiones anteriores. “Se ha tergiversado su destino, sobre todo en gobiernos kirchneristas, donde se potenció la distribución discrecional de los fondos para premiar o castigar posturas políticas”, advirtieron.

Rodolfo Suarez, Mariana Juri, Senado de la Nación Argentina
Rodolfo Suarez y Mariana Juri se abstuvieron en la votaci&oacute;n del veto a la Ley de ATN.

Rodolfo Suarez y Mariana Juri se abstuvieron en la votación del veto a la Ley de ATN.

En la misma línea, cuestionaron que la norma impulsada en el Congreso buscara modificar el esquema vigente: “Resulta hasta irresponsable vaciar este fondo para atender situaciones excepcionales. Se está quitando al Gobierno una herramienta fundamental para asistir a las provincias ante emergencias reales, recursos con los que además han contado todos los gobiernos y que se han utilizado con mayor o menor responsabilidad”.

Por último, los senadores mendocinos marcaron que su posición buscó enviar un mensaje de diálogo en medio de la tensión política: “Si en cada uno de los temas, en cada una de las sesiones, algunos creen que se trata de ganarle a alguien, seguiremos sin aportarle soluciones a los argentinos”.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo y el rechazo a los vetos: de la crítica a la oposición a la advertencia a Nación

La Marcha Federal Universitaria en Mendoza concluyó con una celebración por el rechazo a los vetos

Movilización al Congreso: cientos de miles se concentraron en rechazo a los vetos de Javier Milei

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

Marcha federal de las universidades: una multitud protestó en Mendoza contra del veto de Javier Milei

Las universidades marcharán por tercera vez en descontento con las políticas presupuestarias de Javier Milei

Presupuesto 2026 de Milei: la mirada de Natalio Mema y el impacto en Mendoza

La rectora de la UNCuyo convocó a la comunidad a defender la educación pública frente al veto de Milei

LO QUE SE LEE AHORA
La Cámara Alta volvió a darle un revés legislativo al gobierno de Milei
Uno más y van

El Senado rechazó otro veto de Milei: cómo votaron los tres legisladores mendocinos

Las Más Leídas

Terrible incendio destruyó tres casas en Las Heras. 
Fotos y video

Incendio, casas destruidas y policías apedreados en Las Heras

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén. 
Inseguridad

Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

San Rafael, el desconcierto de una represión injustificada.
En la marcha de apoyo a la Universidad Pública

San Rafael, el desconcierto de una represión injustificada

Patricia Bullrich canceló su visita a Mendoza y ahora se espera la venida de Javier Milei
Reprogramada

Patricia Bullrich canceló su visita a Mendoza y ahora se espera la venida de Javier Milei

Te Puede Interesar

Los dos senadores radicales se abstuvieron durante la votación video
Senado de la Nación

El argumento de los radicales mendocinos para no rechazar el veto a la ley de ATN

Por Sitio Andino Política
El funcionario nacional buscó llevar confianza a los inversores
Mensaje a los mercados

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

Por Sitio Andino Economía
El riojano había perdido protagonismo tras el escándalo de los audios y la derrota en PBA
Elecciones 2025

Milei bajó del equipo de campaña a uno de los principales nexos con Cornejo

Por Facundo La Rosa