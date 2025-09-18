El argumento de los radicales mendocinos para no rechazar el veto a la ley de ATN

El oficialismo apenas cosechó nueve votos a favor de la observación total a la norma, en tanto que 59 legisladores votaron en contra . Asimismo, hubo tres abstenciones, dos de ellas de los senadores por Mendoza .

Uno más y van El Senado rechazó otro veto de Milei: cómo votaron los tres legisladores mendocinos

Se trató de los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri —ligados al gobernador Alfredo Cornejo—, quienes mostraron su respaldo a su aliado electoral, La Libertad Avanza, sin oponerse al veto.

Tras la votación, Suarez y Juri explicaron los motivos de su abstención. “ Tenemos que encontrar acuerdos para salir de esta profunda crisis ”, señalaron, marcando distancia de la mayoría opositora.

Los legisladores recordaron que los ATN son herramientas útiles en situaciones de emergencia, pero criticaron su uso político en gestiones anteriores. “Se ha tergiversado su destino, sobre todo en gobiernos kirchneristas, donde se potenció la distribución discrecional de los fondos para premiar o castigar posturas políticas”, advirtieron.

Rodolfo Suarez, Mariana Juri, Senado de la Nación Argentina Rodolfo Suarez y Mariana Juri se abstuvieron en la votación del veto a la Ley de ATN. Foto: Prensa Cambia Mendoza

En la misma línea, cuestionaron que la norma impulsada en el Congreso buscara modificar el esquema vigente: “Resulta hasta irresponsable vaciar este fondo para atender situaciones excepcionales. Se está quitando al Gobierno una herramienta fundamental para asistir a las provincias ante emergencias reales, recursos con los que además han contado todos los gobiernos y que se han utilizado con mayor o menor responsabilidad”.

Por último, los senadores mendocinos marcaron que su posición buscó enviar un mensaje de diálogo en medio de la tensión política: “Si en cada uno de los temas, en cada una de las sesiones, algunos creen que se trata de ganarle a alguien, seguiremos sin aportarle soluciones a los argentinos”.