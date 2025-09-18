Un delincuente armado perpetró un robo exprés en un colectivo mientras realizaba su recorrido habitual por calles de Guaymallén y tras amenazar a al menos tres personas se alzó con celulares y objetos de valor. Luego de esto descendió del rodado y escapó.
El robo ocurrió a las 7 de este jueves en Castro y Lago Argentino, en Guaymallén, cuando un colectivo del Grupo 900 circulaba por ese lugar con varios pasajeros a bordo.
El delincuente atacó a una mujer de 59 años y a dos hombres de 16 y 39, a quienes les arrebató su celular y otros bienes. Todo sucedió a la vista de varias personas que atinaron a esconder sus pertenencias para no ser víctimas del robo.
Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido
Según fuentes policiales, el colectivo realizaba su recorrido habitual y al pasar por el asentamiento Castro ocurrió el robo.
Fue en la parada de Castro y Lago Argentino, cuando un sujeto abordó el transporte, en primera instancia, haciéndose pasar como pasajero.
Sin embargo, una vez en el interior de la unidad, desenfundó un arma de fuego y comenzó a asaltar a varias personas que estaban en el transporte.
De acuerdo a lo que consta en la denuncia, al menos tres personas fueron despojadas de sus pertenencias y luego el maleante descendió del coche, para escapar corriendo.
Pese a los reiterativos llamados al 911 y el esfuerzo de distintos móviles para dar con el sospechoso, el caso no registra aún detenidos.
La denuncia por lo ocurrido quedó en manos de la Oficina Fiscal de Guaymallén.