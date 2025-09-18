Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén.

Un delincuente armado perpetró un robo exprés en un colectivo mientras realizaba su recorrido habitual por calles de Guaymallén y tras amenazar a al menos tres personas se alzó con celulares y objetos de valor. Luego de esto descendió del rodado y escapó.

El robo ocurrió a las 7 de este jueves en Castro y Lago Argentino, en Guaymallén , cuando un colectivo del Grupo 900 circulaba por ese lugar con varios pasajeros a bordo.

El delincuente atacó a una mujer de 59 años y a dos hombres de 16 y 39 , a quienes les arrebató su celular y otros bienes. Todo sucedió a la vista de varias personas que atinaron a esconder sus pertenencias para no ser víctimas del robo.

Según fuentes policiales , el colectivo realizaba su recorrido habitual y al pasar por el asentamiento Castro ocurrió el robo.

Fue en la parada de Castro y Lago Argentino, cuando un sujeto abordó el transporte, en primera instancia, haciéndose pasar como pasajero.

Sin embargo, una vez en el interior de la unidad, desenfundó un arma de fuego y comenzó a asaltar a varias personas que estaban en el transporte.

De acuerdo a lo que consta en la denuncia, al menos tres personas fueron despojadas de sus pertenencias y luego el maleante descendió del coche, para escapar corriendo.

Pese a los reiterativos llamados al 911 y el esfuerzo de distintos móviles para dar con el sospechoso, el caso no registra aún detenidos.

La denuncia por lo ocurrido quedó en manos de la Oficina Fiscal de Guaymallén.