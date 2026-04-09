Guaymallén: la alerta comunitaria frustró un robo en un centro de salud y el ladrón huyó sin botín

Un intento de robo fue frustrado durante la madrugada del martes 7 de abril en el Centro de Salud N°14 de Pedro Molina, gracias a la activación del Sistema de Alerta Comunitaria y al rápido accionar coordinado entre el Centro de Monitoreo Municipal y la Policía.

El hecho ocurrió pasadas las 03:00 h , cuando se registró la activación de un sensor de movimiento dentro del establecimiento sanitario. Segundos después, un segundo sensor confirmó la presencia en el lugar, lo que permitió a los operadores municipales actuar de inmediato.

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Desde el Centro de Monitoreo se dispuso el desplazamiento urgente de un móvil policial , mientras que en paralelo se dio aviso a las autoridades del centro de salud. A su vez, se mantuvo comunicación constante con el CEO para el seguimiento en tiempo real de la situación.

Al arribar, el personal policial detectó a un sujeto en el interior del edificio, quien al advertir la presencia de los efectivos emprendió la fuga sin llevarse nada de lo que pretendía robar.

Elementos recuperados y prevención activa

Tras la inspección del establecimiento, se constató que el individuo había preparado diversos elementos tecnológicos con intenciones de robo, los cuales fueron hallados sobre el techo del edificio y recuperados en su totalidad.

El episodio pone en valor la reciente implementación del convenio de prevención firmado con el Ministerio de Salud, que fortalece los sistemas de seguridad en centros sanitarios del departamento.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo articulado y la respuesta inmediata ante este tipo de situaciones, subrayando que la tecnología y la coordinación operativa resultan claves para prevenir delitos y proteger espacios esenciales para la comunidad.