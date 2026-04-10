Robo in fraganti: cayeron dos robaruedas en plena Ciudad de Mendoza

Un nuevo hecho de robo fue desarticulado en Mendoza gracias a la rápida intervención de algunos preventores y efectivos policiales, quienes lograron detener a dos hombres que intentaban sustraer ruedas de un vehículo estacionado en la Quinta Sección de Ciudad.

El episodio ocurrió durante la noche del jueves, cuando un móvil de preventores que realizaba patrullajes de rutina fue alertado desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia sobre movimientos sospechosos en la intersección de Leónidas Aguirre y Tiburcio Benegas.

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Los dos acusados quedaron detenidos y a disposición de la justicia , donde se definirá la situación procesal de ambos en las próximas horas.

Al arribar al lugar, los agentes observaron una linterna debajo de una camioneta estacionada. En ese momento, uno de los sospechosos salió rápidamente y se subió a un automóvil Volkswagen Gol de color rojo.

detenido policia movil operativo El procedimiento por robo fue en Leónidas Aguirre y Tiburcio Benegas de Ciudad.

Tras interceptar el vehículo, el personal detectó en su interior distintos elementos utilizados para concretar el robo de ruedas. Los individuos fueron retenidos en el lugar hasta la llegada de la policía, que finalmente procedió a su traslado al Polo Judicial.

El operativo permitió frustrar el delito y poner a disposición de la Justicia a los dos implicados, en un contexto donde este tipo de hechos genera preocupación en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza.